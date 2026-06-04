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Στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της αναφέρθηκε η Λένα Μαντά, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με λέμφωμα στο στομάχι σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο, γεγονός που όπως της εξήγησαν οι γιατροί στάθηκε καθοριστικό για την πορεία της υγείας της.

Η συγγραφέας μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids, περιγράφοντας τόσο τη στιγμή της διάγνωσης όσο και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όπως εξήγησε, οι γιατροί εντόπισαν το πρόβλημα πολύ νωρίς, κάτι που της έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπισή του.

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«Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη καρκίνος δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι το οποίο το πρόλαβα. Θα μπορούσε όμως να ήταν κάτι σοβαρό. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι σαν να έπεσα από τον πέμπτο και να προσγειώθηκα στα 4 σαν γάτα. Τόσο τυχερή είστε».

Στη συνέχεια, η Λένα Μαντά αναφέρθηκε στην περίοδο των χημειοθεραπειών και στη δύσκολη στιγμή που συνειδητοποίησε πως άρχισε να χάνει τα μαλλιά της, κάτι που τελικά την οδήγησε στην απόφαση να ξυρίσει το κεφάλι της.

«Ξεκινάω τις χημειοθεραπείες, την πρώτη μέρα πέφτουν τα μαλλιά, αρχίζουν να πέφτουν και ήταν λίγο περίεργο, γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και όπως βάφομαι και τραβάω τα μαλλιά πίσω και μετά χτενίζομαι και ακούω έναν παράξενο ήχο, κάνω έτσι να δω και έφυγε (σ.σ. τούφα μαλλιών). Πήγα στην εκπομπή, γύρισα, μετά ήταν αυτό συνέχεια, έφευγαν μαλλιά και είπα πως δεν θα κάτσω να δω το τέλος. Είχαμε πάει με τον Γιώργο και είχαμε βρει περούκα με φυσική τρίχα, ανταύγειες, ακριβώς το μαλλί μου. Πήρα την ξυριστική μηχανή, ξύρισα το κεφάλι, εκείνη την ώρα δεν ένιωσα τίποτα. Το κατάλαβα όταν το βράδυ εκείνο ξύπνησα κλαίγοντας».