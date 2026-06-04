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Ένας ακόμη θάνατος κρατούμενου προστέθηκε στη μαύρη λίστα των κρατούμενων που έχουν καταλήξει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μέσα σε διάστημα μόλις λίγων εβδομάδων, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμούς για το τι μπορεί να συμβαίνει.

Και ενώ αναζητούνται τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον χαμό του ανθρώπου, οι «μαζικοί» θάνατοι εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με το επίπεδο διαβίωσης στις φυλακές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

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Αν και όλοι οι θάνατοι αποδίδονται σε παθολογικά αίτια, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έχει διατάξει έρευνα σχετικά με το ζήτημα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα συνδέεται με τον υπερπληθυσμό των φυλακών, καθώς όπως αναφέρουν σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε ένα κατάστημα κράτησης χωρητικότητας 340 έως 370 ατόμων φιλοξενούνται σήμερα περίπου 700 κρατούμενοι.

Αρκετοί εξ αυτών αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ενώ το διαθέσιμο υγειονομικό προσωπικό στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα κρίνεται ανεπαρκές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Για τον λόγο αυτό υπήρξε συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με την Εισαγγελία και την διοίκηση των φυλακών προκειμένου να υπάρξει καλύτερη υγειονομική κάλυψη των φυλακών.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, την εξέταση των συγκεκριμένων υποθέσεων έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Όπως μεταδίδει το tempo24.news, έχουν ήδη σχηματιστεί επτά διακριτές δικογραφίες για τα περιστατικά, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει προκύψει κάποια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα.

