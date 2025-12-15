Ένα λεωφορείο του ΟΑΣΑ συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του, παρά το γεγονός ότι μία από τις πόρτες του παρέμενε ανοιχτή και τα τζάμια ήταν σπασμένα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή 203, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Καρέας – Ακαδημίας. Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, το λεωφορείο εμφανίζεται να κινείται κανονικά στους δρόμους της πόλης, μεταφέροντας επιβάτες, παρά τη σοβαρή βλάβη.

Advertisement

Advertisement

Το υλικό έχει καταγραφεί τη στιγμή που το λεωφορείο διέρχεται από την οδό Κύπρου, στον Βύρωνα.

Μέχρι στιγμής, από τον ΟΑΣΑ δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για το συμβάν, με τον οργανισμό να δηλώνει ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για το περιστατικό.