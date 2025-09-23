Ουρές χιλιομέτρων δημιουργήθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/9) στη Λεωφόρο Λαυρίου, λίγο πριν από τα Καλύβια Θορικού, καθώς λόγω βλάβης σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ προκλήθηκε καθίζηση στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, οι ζημιές από την καθίζηση ήταν σημαντικές και για αυτόν τον λόγο η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Λαύριο και εκτροπή των οχημάτων προς το Λαγονήσι, μέσω της οδού Θορικού.

Credits: Stavros Petropoulos, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ-Saronikos Active Citizens

Αρκετά μεγάλη ήταν και η ταλαιπωρία για τους οδηγούς, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, πριν τις 7:30 το πρωί, την ώρα που εκατοντάδες οδηγοί διέρχονταν από το σημείο, κατευθυνόμενοι προς τις εργασίες τους.

Λόγω της βλάβης υπήρξαν προβλήματα στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, καθώς και συνεργεία του Δήμου Σαρωνικού, που εργάστηκαν για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Credits: Stavros Petropoulos, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ-Saronikos Active Citizens