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Οι επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο εργάτες από το Νεοχώρι, επιχειρούσαν να διασχίσουν τη λίμνη προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου.

Το τραγικό συμβάν, που αποτελεί το μεγαλύτερο ναυάγιο σε γλυκό νερό εκείνης της εποχής, παραμένει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη μέσω ερευνών και ιστορικών αρχείων που διασώζουν τη μνήμη των θυμάτων.

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα σχεδιάζει την έκδοση επετειακού λευκώματος για το 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικό αφιέρωμα στο ναυάγιο για τη διατήρηση της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς.

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Εξήντα επτά χρόνια συμπληρώνονται φέτος από μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που συνδέθηκαν με τη δημιουργία της Λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1959, όταν 20 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες από το Νεοχώρι, έχασαν τη ζωή τους στα νερά της λίμνης, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.

Το άγνωστο μέχρι σήμερα χρονικό της τραγωδίας φέρνει στο φως, μέσα από έρευνα τεσσάρων ετών, ο Γιώργος Καραντώνης, εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοχωρίου και εγγονός ενός από τους ανθρώπους που πνίγηκαν στο δυστύχημα. Μέσα από μαρτυρίες, ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφίες και άλλο υλικό που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, ο κ. Καραντώνης συμβάλλει στην ανασύσταση ενός σημαντικού κομματιού της τοπικής ιστορίας, ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη.

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Πώς η δημιουργία της Λίμνης Πλαστήρα άλλαξε τη ζωή των κατοίκων

Το 1959, το μεγάλο έργο κατασκευής του φράγματος Ταυρωπού είχε ήδη αρχίσει να μεταμορφώνει το οροπέδιο της Νεβρόπολης, καθώς τα νερά κάλυπταν σταδιακά την περιοχή και δημιουργούσαν την τεχνητή λίμνη.

Είχαν περάσει λιγότεροι από δύο μήνες από την έναρξη της κατάκλυσης του οροπεδίου και η καθημερινότητα των κατοίκων είχε αλλάξει ριζικά. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια και δρόμοι είχαν καλυφθεί από τα νερά, ενώ η επικοινωνία των χωριών με την Καρδίτσα, μέσω της περιοχής του Τσαρδακίου, είχε διακοπεί.

Μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, ένας κάτοικος του Νεοχωρίου αγόρασε μια βάρκα και ξεκίνησε να εκτελεί καθημερινά δρομολόγια ανάμεσα στο Τσαρδάκι και το Νεοχώρι, εξυπηρετώντας τους κατοίκους των γύρω οικισμών. Η ζωή στη Νευρόπολη είχε πλέον περάσει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το μεγάλο έργο, το οποίο θα εξασφάλιζε ηλεκτρική ενέργεια και θα συνέβαλλε στην ύδρευση και την άρδευση ολόκληρης της πεδιάδας της Καρδίτσας και όχι μόνο, θα συνδεόταν με ένα τόσο φονικό δυστύχημα, πρωτοφανές για τα δεδομένα της περιοχής.

Το ναυάγιο της 5ης Δεκεμβρίου 1959: Οι 20 άνθρωποι που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους

Ήταν 5 Δεκεμβρίου 1959, παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου. Είκοσι άνθρωποι, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα έργα κατασκευής της λίμνης, αποφάσισαν να αναχωρήσουν από την περιοχή «Τσαρδάκι» με προορισμό την απέναντι όχθη, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου.

Είχαν μαζί τους διάφορα πράγματα που προορίζονταν για τις οικογένειές τους και ήθελαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, προκειμένου να περάσουν εκεί τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελούσε τότε τον ταχύτερο τρόπο μετακίνησης, καθώς τα νερά της τεχνητής λίμνης είχαν καλύψει τους παλιούς δρόμους, ενώ το νέο οδικό δίκτυο δεν είχε ακόμη κατασκευαστεί. Η επικοινωνία ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική πλευρά της Νευρόπολης γινόταν πλέον κυρίως με βάρκες.

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Οι καιρικές συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με έντονη κακοκαιρία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις να μην επιβιβαστούν στη βάρκα και να παραμείνουν στο Τσαρδάκι για τη νύχτα, οι 20 άνθρωποι αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Στο Τσαρδάκι λειτουργούσε τότε καφενείο-παντοπωλείο, όπου θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός.

Η απόφασή τους αποδείχθηκε μοιραία. Πριν καν ολοκληρωθεί το μισό της διαδρομής, η υπερφορτωμένη βάρκα δεν κατάφερε να αντέξει τους ισχυρούς ανέμους και τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ανατράπηκε στα νερά της λίμνης, παρασύροντας στον θάνατο και τους 20 επιβαίνοντες.

Κανένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη βάρκα δεν γνώριζε κολύμπι, ούτε καν ο βαρκάρης. Δεν υπήρχαν σωσίβια ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προστασίας, ενώ τα νερά ήταν εξαιρετικά παγωμένα. Μόνο ένας από τους επιβαίνοντες προσπάθησε να σωθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

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Οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν στον πυθμένα της λίμνης έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα και εκτεταμένες έρευνες από ομάδες δυτών. Η είδηση του ναυαγίου συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ οι τοπικές κοινωνίες βυθίστηκαν στο πένθος. Το δυστύχημα καταγράφηκε ως το μεγαλύτερο ναυτικό ναυάγιο σε γλυκό νερό μέχρι εκείνη την εποχή.

Η επέτειος των 60 χρόνων και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης

Το 2019, με πρωτοβουλία του τότε νεοεκλεγέντος δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα και συγγραφέα έργων τοπικής ιστορίας, Παναγιώτη Νάνου, διοργανώθηκε διημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τη δημιουργία της λίμνης.

Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό ναυάγιο. Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Νάνος υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης για την ανάπτυξη και την ταυτότητα της περιοχής.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ιστορία αποτελεί πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο, ενώ τόσο η δημιουργία της λίμνης όσο και οι άνθρωποι που χάθηκαν στο ναυάγιο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μεγάλου έργου που άλλαξε την πορεία του τόπου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας συγκεντρώθηκε σημαντικό φωτογραφικό και άλλο ιστορικό υλικό, το οποίο σήμερα φιλοξενείται σε μόνιμη έκθεση στον Βοτανικό Κήπο.

Το υλικό αυτό καταγράφει στοιχεία από την αγροτική παραγωγή και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, ενός οροπεδίου με σημαντική ιστορική διαδρομή, που είχε σημαδευτεί και από την Εθνική Αντίσταση, καθώς και από τη λειτουργία του αντάρτικου αεροδρομίου.

Όπως επισήμανε ο Παναγιώτης Νάνος, το τραγικό ναυάγιο είχε ιδιαίτερα βαρύ αποτύπωμα στο Νεοχώρι, καθώς οι 17 από τους συνολικά 20 ανθρώπους που πνίγηκαν προέρχονταν από το συγκεκριμένο χωριό.

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Παράλληλα, η δημιουργία της τεχνητής λίμνης είχε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις κοινότητες της περιοχής. Η κατάκλυση των εύφορων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στέρησε από τους κατοίκους πολύτιμη αγροτική γη και βασικές πηγές εισοδήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης.

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Σήμερα, ωστόσο, η Λίμνη Πλαστήρα αποτελεί πηγή ζωής για την περιοχή και βασικό πυλώνα οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του τόπου, χωρίς όμως να έχει σβήσει από τη μνήμη των κατοίκων η τραγωδία που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της.

Η μνήμη των 20 ανθρώπων που χάθηκαν άδικα παραμένει ζωντανή στις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η επόμενη επέτειος για την ιστορία της λίμνης. Το 2027 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την επίσκεψη του πρώτου κλιμακίου που έφερε ο Νικόλαος Πλαστήρας στην περιοχή, προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου και τη δημιουργία της λίμνης.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτέλεσε την απαρχή ενός σχεδίου που επρόκειτο να αλλάξει ριζικά την περιοχή. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από εκείνο το ιστορικό γεγονός, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα σχεδιάζει την έκδοση επετειακού λευκώματος. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στο πολύνεκρο ναυάγιο του 1959, εμπλουτισμένο με σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ώστε να διασωθούν και να αναδειχθούν οι μνήμες μιας τραγωδίας που παραμένει ανεξίτηλη στην ιστορία του τόπου.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ