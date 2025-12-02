Υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και με 100-120 χλμ έτρεχε ο 29χρονος που έπεσε πάνω στον 24χρονο στη Λούτσα, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Όπως διαπιστώνεται από κάμερες στην περιοχή, ο 29χρονος τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα για τα δεδομένα του δρόμου, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη θανατηφόρα σύγκρουση προσπάθησε να αποφύγει ένα αμάξι που βγήκε ξαφνικά από στενό με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να χάσει τον έλεγχο.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο γκρι αυτοκίνητο και έπεσε πάνω στον 24χρονο, τη μητέρα του, την αδελφή του και τη σύντροφο του, που είχαν μόλις κατέβει από το αμάξι.

Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν 0,63 γραμμάρια / λίτρο αλκοόλ στο αίμα του, με το επιτρεπόμενο όριο να είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο ενώ σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του MEGA, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 29χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι χρήστης κοκαΐνης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν βρισκόταν υπό την επήρεια την ώρα του δυστυχήματος.

Ο 29χρονος θα οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή για να απολογηθεί.