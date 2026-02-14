Σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι στα 30χλμ/ώρα και πρόκειται για διασταύρωση, έχασε τη ζωή του ο 15χρονος οδηγός του οχήματος που εξετράπη της πορείας του στη Λούτσα. Ο έφηβος φέρεται να είχε πάρει τα κλειδιά εν αγνοία του πατέρα του για να πάει βόλτα με τους φίλους του.

Στο βίντεο-τοκουμέντο της ΕΡΤ, το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις 15χρονοι, φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Το όχημα στη συνέχεια χτυπά στο αριστερό κράσπεδο και προσκρούει σε δέντρο, στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, στην Αρτέμιδα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι άλλοι δύο ανήλικοι συνεπιβάτες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο «Αγλαΐα Κυριακού».

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)