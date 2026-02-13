Τροχαίο δυστύχημα με νεκρός έναν 15χρονο σημειώθηκε το απόγευμα στη Λούτσα με δύο συνομηλίκους του να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 15χρονος, εξετράπη της πορείας του.

Advertisement

Advertisement

Ο 15χρονος είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ο θάνατος του 15χρονου οδηγού ήταν ακαριαίος, καθώς εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.

Διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις για να δουν την κατάσταση της υγείας τους, ενώ είναι εκτός κινδύνου.

Στο σημείο υπάρχουν κομμάτια από το αυτοκίνητο, τζάμια, θραύσματα, αλλά και το πίσω φανάρι του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα δέντρο, μετέδωσε το Mega.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν τον δυνατό ήχο και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, ο οδηγός φώναζε «Τι έκανα, τι έκανα».

Το iRafina.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο δυστύχημα