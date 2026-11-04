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Σε επιφυλακή τέθηκαν οι Αρχές στη Λυκόβρυση, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου σε αλσύλλιο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για χαρτοφύλακα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει μέχρι στιγμής εξακριβωθεί.

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Στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να διαπιστώσει εάν συνιστά απειλή.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν ο χαρτοφύλακας περιέχει κάποιο επικίνδυνο υλικό ή αντικείμενο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα του ελέγχου από το ΤΕΕΜ.