Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τη ζωή του 22χρονου φοιτητή, που κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει ενώ βρισκόταν με φίλους του σε εστιατόριο στη βορειοανατολική Αττική.

Ο 22χρονος σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μάσησε καλά το μπέργκερ με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ- δεν ανέπνεε για περισσότερο από δύο λεπτά.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.