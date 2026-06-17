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Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται τα Mad VMA 2026, με δεκάδες καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ξεσηκώνουν το κοινό με τις εμφανίσεις τους.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου με τον Ακύλα, ο οποίος ερμήνευσε το «Ferto», επιφυλάσσοντας μια μικρή έκπληξη στους θεατές. Εκεί όπου το κοινό περίμενε να ακούσει τον στίχο «Βέβαια, αν κερδίσω», ο τραγουδιστής τον αντικατέστησε με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

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Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η εμφάνιση της Dara. Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, φορώντας μπλε δημιουργία, παρουσίασε το «Bangaranga», το τραγούδι που χάρισε για πρώτη φορά στη Βουλγαρία την κορυφή του διαγωνισμού.

Το «παρών» στα Mad VMA έδωσε και η Antigoni Buxton, η οποία εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο στη Eurovision. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Jalla», έχοντας στο πλευρό της την Αναστασία.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία της Άντζελας Δημητρίου, που επέλεξε να τραγουδήσει το «Φταίει ο έρωτας». Στη σκηνή τη συνόδευσε η Ρία Ελληνίδου, με τις δύο ερμηνεύτριες να μοιράζονται το μικρόφωνο σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα της βραδιάς.

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε στο κοινό το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αλήθεια τώρα;», προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή πινελιά στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Δείτε βίντεο: