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Το πιάνο που βρίσκεται στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα έχει εξελιχθεί σε ένα νέο σημείο συνάντησης στην πόλη, προσφέροντας σε μουσικούς αλλά και περαστικούς μια μικρή ανάσα μέσα στην καθημερινότητα.

Κατά διαστήματα, στιγμές από το πιάνο του Συντάγματος γίνονται viral, όπως είχε συμβεί και με τον ντελιβερά που συγκίνησε το κοινό ερμηνεύοντας τραγούδι του Μητροπάνου. Τις τελευταίες ώρες, ένα νέο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστριες μια νεαρή πιανίστα και ένα μικρό κορίτσι.

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Ενώ η πιανίστα έπαιζε μουσική, η μικρή την πλησίασε και της ζήτησε να χορέψει συνοδεύοντας τον ρυθμό. Λίγο αργότερα άρχισε να χορεύει μπροστά στο πιάνο, με τους επιβάτες να παρακολουθούν τη στιγμή.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η πιανίστα έγραψε: «Ως πιανίστα, δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να βλέπεις το κοινό να συνδέεται με τη μουσική σου. Το μικρό κορίτσι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό, ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνα σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική».

Το βίντεο το είδε και η μικρή χορεύτρια, η οποία σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, είσαι μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου».