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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Λασίθι της Κρήτης. Tο πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε περίπου δύο χιλιόμετρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο αυτή την ώρα συνδράμουν 78 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 26 οχήματα.

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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Πριν από λίγο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλεισίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος.

Οι πολίτες που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι τροφοδοτούν τις φλόγες και μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.