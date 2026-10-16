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Συγκινητικές δηλώσεις έκανε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, σε τηλεοπτική παρέμβασή της για την υπόθεση του θανάτου του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Η μητέρα του Μαζωνάκη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, εξηγώντας ότι δεν αντέχει ψυχολογικά να παρακολουθεί όσα λέγονται δημόσια για την υπόθεση.

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«Δεν θέλω να ακούω τίποτα, γιατί κλαίω συνέχεια»

Η Κλειώ Μαζωνάκη δήλωσε ότι αποφεύγει συνειδητά την ενημέρωση, καθώς η συναισθηματική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να διαχειριστεί όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Μάνα μου, δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω, γιατί κλαίω συνέχεια», φέρεται να ανέφερε.

Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι το μοναδικό της αίτημα είναι η δικαίωση:

«Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας».