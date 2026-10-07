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Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν παλαιότερα με την κατηγορούμενη γιατρό.

Ο συγκατηγορούμενος 58χρονος γιατρός υπέβαλε αίτημα για συμπληρωματική έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, επιδιώκοντας να αποδείξει την αθωότητά του και την έλλειψη επικοινωνίας με τον εκλιπόντα.

Η υπεράσπιση του 58χρονου υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε για τη χορήγηση μέθης ή την πλασμαφαίρεση, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί το κλείσιμο του επίμαχου ιατρείου.

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Σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και τις διαδικασίες που πραγματοποιούνταν σε αυτό αναζητά ο 32ος τακτικός ανακριτής, που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καταθέσεις για υπόθεση Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα κατέθεσαν τρεις ακόμη μάρτυρες. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγο, η οποία είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023, έχοντας συνεργαστεί με την 56χρονη γιατρό.

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Η αναισθησιολόγος κλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να περιγράψει όσα γνώριζε από τη συνεργασία της με την κατηγορούμενη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις της σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ειδικότερα, εξετάστηκε εάν κατά τη διαδικασία και τον χειρισμό των μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης.

Την ίδια ώρα, για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού, κατόπιν και σχετικού αιτήματος της υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού.

Συμπληρωματική έρευνα στο κινητό του ζητά ο 58χρονος γιατρός

Στο δικό του κινητό τηλέφωνο στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του ο 58χρονος γιατρός, επιδιώκοντας να αποδείξει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε όσα αποδίδονται στη συγκατηγορούμενη σύζυγό του.

Ο 58χρονος, μέσω των συνηγόρων του, κατέθεσε στον 32ο ανακριτή αίτημα για συμπληρωματική έρευνα της συσκευής του από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ότι δεν είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι δεν γνώριζε για το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ειδικότερα, ζητά από τη Δ.Ε.Ε. να ελεγχθεί εάν κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες διέγραψε από το κινητό του οποιοδήποτε μήνυμα, φωτογραφία, αρχείο ή άλλο δεδομένο.

Παράλληλα, ζητά να διαπιστωθεί εάν στα αποθηκευμένα δεδομένα της συσκευής του υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες στις οποίες γίνεται αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης». «Η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης», αναφέρεται στο αίτημα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συμπληρωματική έρευνα θα οδηγήσει στην «πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απολύτου αθωότητας μου».

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Η κίνηση του 58χρονου έρχεται στον απόηχο των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά από τις άρσεις απορρήτου της συγκατηγορούμενης γιατρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, από την έρευνα προέκυψαν διαγραφές μηνυμάτων και αναζητήσεις που φέρεται να αφορούσαν τρόπους επαναφοράς από τη μέθη, καθώς και πληροφορίες για τη μιδαζολάμη και την προποφόλη.

Η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε για τη χορήγηση μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου. Όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του, εκείνη την περίοδο βρισκόταν εκτός Αθηνών.

Πάντως, από το περιβάλλον του 58χρονου αναφέρεται ότι ήδη από το καλοκαίρι είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να διαχωριστούν τα δύο ιατρεία, με τη 56χρονη να μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το μισθωτήριο για το ιατρείο στην Καρνεάδου έχει ήδη καταγγελθεί, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή του ενοικίου.

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