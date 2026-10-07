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Νέο αίτημα προς τον 32ο ανακριτή αναμένεται να καταθέσει, μέσω του δικηγόρου του Νίκου Αγαπηνού, ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός που κατηγορείται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο 58χρονος ζητά να υποβληθεί διευκρινιστικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) σχετικά με το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να διαπιστωθεί:

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Α) αν κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες προχώρησε σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή του,

Β) αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Όπως υπογραμμίζει η υπεράσπιση του γιατρού, «η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης».

Τι υποστηρίζει η πλευρά του γιατρού – Αναμένεται νέο αίτημα αποφυλάκισης

Η υπεράσπιση του 58χρονου επιμένει στη θέση ότι ο γιατρός δεν γνώριζε τίποτα ούτε σχετικά με τη μέθη, ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βρισκόταν εκτός Αθηνών.

Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον του γιατρού αναφέρουν ότι το καλοκαίρι είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να χωριστούν τα ιατρεία και η 56χρονη γιατρός να μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πλέον, από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων γιατρών, έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή των ενοικίων.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός προτίθεται να καταθέσει νέο αίτημα αποφυλάκισης, αφού προηγουμένως διαβιβαστούν στον ανακριτή οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις.