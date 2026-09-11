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Για την πορεία των ερευνών γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη, Χαράλαμπος Λυκούδης, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος της οικογένειας είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί ότι έχει.

Ο κ. Λυκούδης δήλωσε αρχικά πως είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία και η εισαγγελική Αρχή. Όπως ανέφερε, έχει ήδη καταλήξει σε μια σειρά ανακριτικών ενεργειών που προτίθεται να συμπεριλάβει σε αίτημά του προς την ανακρίτρια, είτε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής είτε τη Δευτέρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πράξεις που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, ώστε να διαπιστωθούν οι τηλεφωνικές επαφές που είχαν την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι κλήσεις προς το ΕΚΑΒ και οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στους διασώστες.

Όπως εξήγησε, θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι δύο γιατροί ενήργησαν σωστά και εάν έδωσαν τις απαραίτητες πληροφορίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως η κατάσταση.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια σχετικά με όσα συνέβησαν κατά τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη. Παράλληλα, ανέφερε πως υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία, όπως είπε, δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι υπήρχε ένα «ιατρείο» στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιούνταν παράνομα ιατρικές πράξεις. Το δεύτερο αφορά την ύπαρξη θεσμικών φορέων που, όπως υποστήριξε, δεν άσκησαν με τον σωστό τρόπο τον ελεγκτικό τους ρόλο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν σε αυτή την περίπτωση ευθύνη φέρει ο Ιατρικός Σύλλογος, η Αστυνομία, όπως είχε αναφέρει ο κ. Πατούλης, ή κάποιος άλλος φορέας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχει ένα θεσμικό κενό στον έλεγχο, το οποίο η κοινωνία θα πρέπει να εξετάσει και να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην αναζήτηση και την απόδοση ευθυνών. Όπως είπε, χιλιάδες πολίτες επισκέπτονται ένα ιατρείο επειδή βλέπουν στην είσοδό του μια πινακίδα που αναφέρει ότι λειτουργεί νόμιμα και ότι πρόκειται για νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, σε τέτοιους χώρους πραγματοποιούνται διάφορες «θεραπείες», οι οποίες δεν θα έπρεπε να παρέχονται σε συγκεκριμένου τύπου ιατρεία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επανέλαβε πως το ζητούμενο για τους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη είναι να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. «Αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αποδοθούν», τόνισε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αφήσει διαθήκη, ο Χαράλαμπος Λυκούδης απάντησε πως δεν γνωρίζει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι πιθανότατα δεν είχε συντάξει διαθήκη, καθώς, όπως ανέφερε, γνωρίζοντας τον Γιώργο και έχοντας συζητήσει μαζί του, δεν θεωρούσε ότι ο καλλιτέχνης σκεφτόταν την κατάσταση μετά τον θάνατό του.