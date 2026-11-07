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Αποκαλυπτικούς διαλόγους σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μπει στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών. Είναι το πρόσωπο στο οποίο αρχές του Σεπτεμβρίου η γιατρός του Μαζωνάκη στέλνει ένα μήνυμα και ζητάει την αναισθησία την οποία θα χρησιμοποιήσει. Είναι το πρόσωπο με το οποίο συνεργαζόταν η γιατρός, και από το οποίο προμηθευόταν και τις ουσίες για την αναισθησία. Το μήνυμα βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού, και φαίνεται να είναι το πρόσωπο το οποίο προμήθευε.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Tα μηνύματα της 2ας Σεπτεμβρίου

-Μ… μου καλησπέρα. Καλή σεζόν και καλό μήνα. Να στείλω κάποιον αύριο να του δώσεις μιδαζολάμη γιατί δεν έχω καθόλου;

-ΟΚ Ι… μου

-Χίλια ευχαριστώ. Τι ώρα;

-Κατά τις 10-11

-Σούπερ. Θα δώσω το τηλ σου στο Γ…

Το μήνυμα αυτό εστάλη 2 Σεπτεμβρίου. Το πρόσωπο αυτό είναι στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών και ξέρουν οι ανακριτικές αρχές ποιο είναι το πρόσωπο αυτό.

Τα μηνύματα της 9ης Σεπτεμβρίου μεταξύ νοσηλευτών

– Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς ότι του κάνανε μέθη

-Καλά βλαμμένοι είναι;

-Αν πεθάνει και του κάνουν νεκροψία θα το δουν και θα τους πάνε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και απόκρυψη στοιχείων.

-Εννοείται

Η μιδαζολάμη (midazolam) είναι ισχυρό φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών. Χορηγείται αποκλειστικά από ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα (νοσοκομεία, κλινικές) ενδοφλεβίως, ενδομυϊκώς, από το στόμα, στο βλεννογόνο του στόματος, ρινικά ή ορθικά, ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία. Απαιτείται προσεκτική και αργή τιτλοδότηση της δόσης.