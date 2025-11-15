Με 25 μαύρα μπαλόνια, ένα για κάθε ψυχή που χάθηκε άδικα στα λασπόνερα της Μάνδρας στις 15 Νοεμβρίου του 2017, συγγενείς των θυμάτων παραβρέθηκαν στα αποκαλυπτήρια του μνημείου των νεκρών.

Στην πρώτη επέτειο μετά την αθώωση όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μάνδρας, οι συγγενείς δεν έκρυψαν την απογοήτευση και την οργή τους για την δικαστική απόφαση δίνοντας μια ακόμη υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για δικαίωση.

Νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης για το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων ενώ αμέσως μετά, στην πλατεία Κοροπούλη και Στρατηγού Ρόκα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που αφιερώνεται στις «25 Αδικοχαμένες Ψυχές».

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, που στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους. Mε αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που αφιερώνεται στις «25 Αδικοχαμένες Ψυχές». pic.twitter.com/Y9LBnInrP7 November 15, 2025

Κρατώντας τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους κι ένα λουλούδι, οι οικογένειες των θυμάτων θρηνούσαν για τον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων από την δολοφονική αμέλεια της Πολιτείας.

Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Αναστάσιος Μπερέτας, (ο οποίος έχασε τον πατέρα του στην τραγωδία), τα θύματα ήταν «θύματα της αδιαφορίας και της ανικανότητας ενός κράτους που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».