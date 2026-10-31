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53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του στη Μάνη, με κίνητρο τις μεταξύ τους κτηματικές διαφορές, σύμφωνα με το Mega.

Αδελφοκτονία στη Μάνη

Το περιστατικό συνέβη σε χωράφι την ώρα που τα δύο αδέλφια μάζευαν ελιές στο Ελαιοχώρι Οιτύλου. Ο δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου τελικά κατέληξε.

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Αμέσως μετά την πράξη του, ο 53χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα της Αρεόπολης και συνελήφθη, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς τουΤμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.