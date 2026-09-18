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Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα τελεστεί την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, στο σπίτι της στο Φάληρο, όπου τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στην κατοικία του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου. Το τελευταίο διάστημα η υγεία της είχε επιδεινωθεί, με τον γιατρό της να έχει ενημερώσει σχετικά την οικογένεια.

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Στις τελευταίες της στιγμές, το βράδυ της Πέμπτης, βρίσκονταν στο πλευρό της και τα τέσσερα παιδιά της, καθώς και τα εγγόνια της.