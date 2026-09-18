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Κατά τη διάρκεια της ζωής της, ανέπτυξε έντονη δράση ως πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεκδίκηση της ισότητας των φύλων και στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.

Η ίδια διακρίθηκε για τη δυναμική της προσωπικότητα και τις παρεμβατικές της πρωτοβουλίες, οι οποίες συχνά προκαλούσαν έντονες κοινωνικές και πολιτικές συζητήσεις.

Παράλληλα με τον ρόλο της ως σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, διατηρούσε δικό της κύκλο επιρροής και στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν περιορίστηκε σε συμβατικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στα κοινωνικά δρώμενα.

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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, έζησε περισσότερο από έναν αιώνα και ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας όχι απλώς δίπλα σε έναν από τους ισχυρότερους πρωταγωνιστές της, τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αποκτώντας τη δική της ξεχωριστή δημόσια παρουσία.

Ήταν μια δυναμική γυναίκα, με ισχυρές απόψεις, που δεν περιορίστηκε ποτέ στον συμβατικό ρόλο της συζύγου ενός πολιτικού ηγέτη. Η δράση της για τα δικαιώματα των γυναικών την έφερε πολλές φορές στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, ακόμη και μέσα στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι παρεμβάσεις της προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

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Από το Ιλινόις στην Ελλάδα και στον Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Τσαντ γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις και ήταν η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Η ίδια είχε δηλώσει ότι οι γονείς του πατέρα της κατάγονταν από την Αγγλία και της μητέρας της από την Ελβετία.

Σπούδασε αρχικά δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. (Εκδόσεις Πατάκη)

Παντρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ο γάμος τους διήρκεσε μέχρι το 1989. Από το 1961 η Μαργαρίτα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η οικογένεια βρέθηκε στο εξωτερικό. (HuffPost Greece)

Η Μαργαρίτα δεν έμεινε στη σκιά του Ανδρέα

Όσοι γνώριζαν από κοντά την οικογένεια Παπανδρέου περιέγραφαν δύο πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Η Μαργαρίτα είχε τις δικές της απόψεις, τις δικές της σχέσεις και τον δικό της κύκλο ανθρώπων.

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Από τη δική μου δημοσιογραφική εμπειρία και από ανθρώπους που γνώριζαν πολύ καλά την οικογένεια, είχα σχηματίσει την εικόνα μιας γυναίκας στην οποία δεν μπορούσε εύκολα να κάνει «κουμάντο» ούτε ο ίδιος ο Ανδρέας. Δεν ήταν απλώς «η σύζυγος του Παπανδρέου». Ήταν η Μαργαρίτα, με τη δική της προσωπικότητα και τη δική της ατζέντα.

Και αυτό φαινόταν ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας και η μάχη για την ισότητα

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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε όσο λίγες γυναίκες της Μεταπολίτευσης με την οργανωμένη διεκδίκηση της ισότητας των φύλων. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με πρόεδρό της και απέκτησε γρήγορα παραρτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, εξελισσόμενη σε μία από τις μαζικότερες γυναικείες οργανώσεις της εποχής. (Βουλή των Ελλήνων)

Η ΕΓΕ πίεζε για αλλαγές που σήμερα μοιάζουν αυτονόητες αλλά τότε κάθε άλλο παρά αυτονόητες ήταν.

Το νέο οικογενειακό δίκαιο του 1983 άλλαξε ριζικά τη θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια: καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας, κατοχυρώθηκε η ισότητα των συζύγων και μεταβλήθηκε συνολικά ένα νομικό πλαίσιο που διατηρούσε επί δεκαετίες έντονες ανισότητες. Η συμβολή του γυναικείου κινήματος και της ΕΓΕ στη δημόσια πίεση για αυτές τις αλλαγές έχει καταγραφεί ακόμη και σε συζητήσεις της Βουλής. (Βουλή των Ελλήνων)

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Η Μαργαρίτα Παπανδρέου δραστηριοποιήθηκε επίσης στο κίνημα για την ειρήνη και παρέμεινε για οκτώ χρόνια πρόεδρος της ΕΓΕ. (Εκδόσεις Πατάκη)

Η σύγκρουση για τα περίφημα «καμάκια» της Ρόδου

Υπήρξε όμως και μια άλλη πλευρά της δημόσιας δράσης της, πολύ χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον ρόλο της.

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Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, τα περίφημα ελληνικά «καμάκια» —και ιδιαίτερα εκείνα της Ρόδου— είχαν γίνει σχεδόν λαογραφικό στερεότυπο. Έλληνες που επιδίωκαν ερωτικές σχέσεις με ξένες τουρίστριες παρουσιάζονταν συχνά από τον Τύπο και την τηλεόραση με έναν τόνο που σήμερα θα χαρακτηριζόταν τουλάχιστον σεξιστικός.

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Η Μαργαρίτα αντέδρασε.

Και εδώ η προσωπική μου μνήμη συμπίπτει με όσα έχουν πλέον καταγραφεί ιστορικά. Το 1983, τηλεοπτική σειρά για τα «καμάκια» διακόπηκε ενώ βρισκόταν στον αέρα. ‘Ήμουν εκεί στην αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ, εκείνο το βράδυ. Η αρχική παρέμβαση έγινε από τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ως πρόεδρο της ΕΓΕ με ένα κοφτό και απαιτητικό τηλεφώνημα στη Διόικηση. Πήρε η ίδια και το ζήτησε χωρίς να δέχεται αντίλογο ή δικαιολογίες. Και η τελική εντολή διακοπής δόθηκε από τον τότε υπουργό Μένιο Κουτσόγιωργα. Η διακοπή ήταν τόσο αιφνιδιαστική ώστε η οθόνη έμεινε για λίγο μαύρη μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του προγράμματος. (20ος αιώνας)

Ήταν μια παρέμβαση που προκάλεσε τότε μεγάλη συζήτηση: άλλοι τη θεωρούσαν υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των γυναικών και άλλοι ευθεία παρέμβαση στο πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης.

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Αυτό ακριβώς ήταν και ένα από τα χαρακτηριστικά της Μαργαρίτας. Δεν περιοριζόταν σε διακηρύξεις. Παρενέβαινε και αρκετές φορές προκαλούσε θόρυβο.

Μητέρα πάνω απ’ όλα

Πίσω όμως από τη δημόσια Μαργαρίτα υπήρχε η μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Τα παιδιά της έχουν περιγράψει κατά καιρούς μια γυναίκα στοργική αλλά και απαιτητική, που ενδιαφερόταν βαθιά για τη μόρφωση, την πρόοδο και την επαγγελματική τους πορεία. Η οικογένεια είχε αναπόφευκτα πολιτική παντού γύρω της, αλλά εκείνη επέμενε ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στην αυτονομία των παιδιών της.

Ο Γιώργος Παπανδρέου έφθασε αργότερα στην πρωθυπουργία, ο Νίκος Παπανδρέου δραστηριοποιήθηκε στην οικονομία, στη συγγραφή και στην πολιτική, ενώ η Σοφία και ο Αντρίκος ακολούθησαν τη δική τους πορεία.

Η δική της «αυλή» και οι δεσμοί με την ομογένεια

Η Μαργαρίτα είχε και τον δικό της κύκλο. Ανθρώπους που την άκουγαν, συνεργάτες και φίλους, προσωπικότητες από τον χώρο του γυναικείου κινήματος, αλλά και ισχυρές επαφές με την ελληνική ομογένεια.

Η αμερικανική καταγωγή της, η παιδεία της και η άνεσή της να κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους την έκαναν πολύτιμο σύνδεσμο με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Δεν έπαψε ποτέ να κουβαλά μέσα της ένα κομμάτι της Αμερικής, ακόμη κι όταν η ζωή της είχε πια ταυτιστεί απόλυτα με την Ελλάδα.

«Τη συνάντησα και θυμάμαι την ευγένεια και τον σεβασμό της»

Είχα συναντήσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Και πέρα από όσα γράφτηκαν γι’ αυτήν, τις πολιτικές συγκρούσεις, τις οικογενειακές περιπέτειες και τις παρεμβάσεις που άλλοτε χειροκροτήθηκαν και άλλοτε προκάλεσαν αντιδράσεις, κρατώ τη δική μου εικόνα.

Στις συναντήσεις μας ήταν πολύ ευγενική. Μιλούσε με σεβασμό στον συνομιλητή της, χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύει τη δύναμη που ασφαλώς γνώριζε ότι διέθετε.

Ήταν δυναμική, πολλές φορές απόλυτη και σίγουρα παρεμβατική. Αλλά δεν ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητος.

Τα δύο τηλέφωνα που μου έκανε υπέρ της ομογένειας

Και επειδή αναφέρομαι στις σχέσεις της που διατηρούσε ασβέστες με την ομογένεια της Αμερικής και του Καναδά, μπορώ να αποκαλύψω ότι δύο φορές είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, το 2007, με δική της πρωτοβουλία, (την πρώτη με βρήκε στο κινητό σε ρεπορτάζ μου στις Σέρρες), για να με ρωτήσει εάν θα μπορούσα να προβάλλω από τις εκπομπές μου στην τηλεόραση ομογενείς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν στα έργα που ετοιμαζόντουσαν να γίνουν στο παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού. Πολύ πριν τα έργα του ελληνικού κατοχυρωθούν στο σημερινό ανάδοχο. Πίστευε ότι η ομογένεια πρέπει να έχει και τη δική της συμμετοχή σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Και ομολογώ ότι δεν είχε άδικο.

«Έρωτας και εξουσία»: Η δική της αφήγηση για τον Ανδρέα και μια ολόκληρη εποχή

Το 2015, σε ηλικία 92 ετών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου αποφάσισε να καταθέσει τη δική της μαρτυρία για μια ζωή που είχε συνδεθεί όσο λίγες με τη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Έρωτας και εξουσία», που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη, μίλησε ανοιχτά για τη γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον γάμο τους, την οικογένειά τους, την επιστροφή στην Ελλάδα, την πολιτική, την εξουσία αλλά και τη διάλυση της σχέσης τους.

Η αφήγησή της αρχίζει από τη Μινεσότα του 1948, όπου γνώρισε τον Ανδρέα, και ακολουθεί μια κοινή πορεία δεκαετιών μέσα από την αμερικανική πανεπιστημιακή ζωή, την Ελλάδα, τη δικτατορία, την εξορία, τη Μεταπολίτευση και τελικά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

Δεν έγραψε όμως μόνο ως σύζυγος ενός ανθρώπου που έγινε πρωθυπουργός. Έγραψε και ως γυναίκα που διεκδίκησε τη δική της δημόσια παρουσία και πρωταγωνίστησε στο οργανωμένο γυναικείο κίνημα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται η προσπάθειά της να μη μείνει στη σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά να αποκτήσει τη δική της φωνή σε μια εποχή κατά την οποία η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία άλλαζε ραγδαία.

Ιδιαίτερα προσωπικές είναι οι αναφορές της στην οικογένεια και στον γάμο της, αλλά και στην οδυνηρή περίοδο που οδήγησε στον χωρισμό από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το βιβλίο προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όταν κυκλοφόρησε, ακριβώς επειδή η Μαργαρίτα επέλεξε να μιλήσει χωρίς να περιοριστεί στην επίσημη εικόνα της πολιτικής οικογένειας.

Ο τίτλος «Έρωτας και εξουσία» συμπύκνωνε τελικά δύο δυνάμεις που σημάδεψαν τη ζωή της: τον μεγάλο έρωτα που την έφερε από την Αμερική στην Ελλάδα και την εξουσία που μπήκε ανάμεσα στην προσωπική ζωή, την οικογένεια και την πολιτική. Ήταν η δική της εκδοχή μιας ιστορίας που επί δεκαετίες είχε αφηγηθεί ολόκληρη η Ελλάδα — συχνά χωρίς να έχει ακούσει τη δική της φωνή.

Ένας αιώνας ζωής μέσα σε έναν αιώνα αλλαγών

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έγραψε κι αλλά άρθρα και βιβλία.

Όμως θα ήταν άδικο η ιστορική μνήμη να την κρατήσει μόνο ως «τη γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου».

Υπήρξε μία από τις αναγνωρίσιμες μορφές του οργανωμένου γυναικείου κινήματος της Μεταπολίτευσης. Πήρε θέσεις που δημιούργησαν αντιδράσεις, συγκρούστηκε, πίεσε, παρενέβη και συνέδεσε το όνομά της με μια περίοδο κατά την οποία η θέση της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην κοινωνία άλλαζε θεμελιωδώς.

Και έζησε αρκετά για να δει πολλές από τις διεκδικήσεις που κάποτε προκαλούσαν πολιτικές μάχες να θεωρούνται σήμερα αυτονόητα δικαιώματα.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε λίγες ημέρες πριν από τα 103α γενέθλιά της. Ένας ολόκληρος αιώνας ζωής και ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.