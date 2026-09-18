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Το υλικό περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες γυναικών σε κατάσταση αναίσθητης ή τραυματισμένης, με τους ερευνητές να προσπαθούν να διακρίνουν τις σκηνοθετημένες σκηνές από πραγματικά εγκλήματα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του Γιουτζίν Χορς, ο οποίος κατείχε πλαστή ταυτότητα αγνοούμενης γυναίκας και παράνομα όπλα.

Έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 58 γυναίκες, εκ των οποίων επτά συνδέονται άμεσα με την υπόθεση ως αγνοούμενες ή πιθανώς νεκρές, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινες σοροί στο ακίνητο.

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Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ψηφιακά αρχεία, στα οποία εμφανίζονται δεκάδες γυναίκες, έχουν βρεθεί σε σπίτι στη βόρεια Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο υπάρχουν σκηνές στις οποίες γυναίκες φαίνονται τραυματισμένες, αναίσθητες ή χωρίς εμφανή σημάδια ζωής, με τις Αρχές να προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν ποια από τα περιστατικά ήταν σκηνοθετημένα και ποια ενδέχεται να συνδέονται με πραγματικά εγκλήματα.

Το ακίνητο, στην οδό Γουέστ Τσου Άβενιου, στη συνοικία Όλνεϊ, ανήκε στον Ρέιμοντ «R.C.» Χορς, φωτογράφο και παραγωγό πορνογραφικού υλικού, ο οποίος πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών. Στο σπίτι ζούσε και ο γιος του, Γιουτζίν Χορς.

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Σύμφωνα με το CBS Philadelphia, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου οι ερευνητές είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν 58 γυναίκες που εμφανίζονται στο υλικό. Για πέντε από αυτές υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη γυναίκες που συνδέονται με το σπίτι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια στιγμή, το FBI έχει εξετάσει περίπου το 30% του τεράστιου όγκου των ψηφιακών αρχείων.

🚨SERIAL KILLER?? Philadelphia police identified 58 PEOPLE in videos from an Olney house run by pornographer R.C. Horsch. FIVE named missing, reports of SEVEN total linked. Nobody has been charged with murder.



R.C. is Raymond Horsch. He died in May 2025 at 82. He filmed violent… pic.twitter.com/hgj9JFE2Sp September 17, 2026

Η σύλληψη που αποκάλυψε το σπίτι

Η έρευνα ξεκίνησε να παίρνει διαφορετική τροπή στις 19 Ιουνίου 2026, όταν ο 44χρονος Γιουτζίν Χορς συνελήφθη στη Φιλαδέλφεια. Μαζί του στο αυτοκίνητο βρισκόταν μια γυναίκα που είχε στην κατοχή της πλαστή ταυτότητα με το όνομα «Μπλερ Τονζέλι», μιας γυναίκας που είχε δηλωθεί αγνοούμενη το 2023.

Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο όπλα χωρίς άδεια και πλαστή διαπίστευση της DEA. Η ταυτότητα της Τονζέλι αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε τους ερευνητές στο σπίτι της Γουέστ Τσου Άβενιου.

This Olney House investigation is showing these men were truly satanic.

Eugene Horsch is currently being held on federal firearms, and fraudulent-credential charges.



However, as of today, 58 victims have been identified, and as of now, 5 were deceased inside the home.



The FBI… pic.twitter.com/YUOTkNHlC0 — Rick D (@RickD_GK) September 17, 2026

Κατά την έρευνα στο ακίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν περισσότερα από 20 δοχεία με άγνωστες ουσίες, ένα βαρέλι συνδεδεμένο με σωληνώσεις, όπλα, ναρκωτικές ουσίες, πέντε τεφροδόχους και μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών αποθήκευσης.

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Οι ουσίες στάλθηκαν για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ αργότερα οι αστυνομικοί έσκαψαν γύρω από το ακίνητο και αφαίρεσαν τμήματα των σωληνώσεων. Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα ανέφεραν στο CBS Philadelphia ότι οι ντετέκτιβ εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί στο σπίτι διαδικασία που είναι γνωστή ως «υγρή αποτέφρωση», κατά την οποία χημικές ουσίες μπορούν να διαλύσουν ανθρώπινα λείψανα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει βρεθεί ανθρώπινη σορός στο ακίνητο.

Εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο

Ο όγκος του υλικού που συγκέντρωσαν οι Αρχές είναι τεράστιος. Τον Αύγουστο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε στην κατοχή της περισσότερες από 600.000 φωτογραφίες, περίπου 70.000 βίντεο και πάνω από 10.000 σελίδες με κείμενα, χειρόγραφα και σχέδια που προέρχονταν από ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού.

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Εκείνη την περίοδο είχε εξεταστεί μόλις το 5% έως 7% του υλικού. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, η εξέταση είχε φτάσει περίπου στο 30%.

Philadelphia police and the FBI shared new information on Wednesday about an ongoing investigation into an Olney house of horrors linked to Eugene Horsch and his father, Raymond "R.C." Horsch. https://t.co/C4kzi5ctgQ — FOX 29 (@FOX29philly) September 17, 2026

Οι εικόνες δύο αγνοούμενων γυναικών

Ανάμεσα στα πρώτα αρχεία που εξετάστηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ονόματα δύο γυναικών που είχαν εξαφανιστεί στο παρελθόν.

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Πρόκειται για την Γκαμπριέλ Αμαράντο, 22 ετών όταν εξαφανίστηκε το 2012, και τη Μαριμπέλ Φρέσες, η οποία ήταν 27 ετών όταν χάθηκαν τα ίχνη της το 2018.

Όπως αναφέρει το Philadelphia Inquirer, στο ψηφιακό υλικό υπάρχουν εικόνες των δύο γυναικών μέσα στο σπίτι, ενώ σε μεταγενέστερο υλικό εμφανίζονται χωρίς εμφανή σημάδια ζωής. Ωστόσο, οι σοροί τους δεν έχουν εντοπιστεί. Ως εκ τούτου, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου ή να προσδιορίσει επίσημα την αιτία θανάτου τους.

These dudes look like they walked straight out of a horror movie — and somehow the details are even more disturbing. 😳



Philadelphia police are digging through more than ONE MILLION images and videos recovered in the investigation of the Olney home once shared by Eugene Horsch… pic.twitter.com/CpIdyxV33T Advertisement September 18, 2026

Το βίντεο με τον στραγγαλισμό

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει αποκτήσει ένα βίντεο που οι Αρχές περιγράφουν ως «snuff movie», στο οποίο εμφανίζεται ο Ρέιμοντ Χορς να στραγγαλίζει μια γυναίκα.

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Η γυναίκα αναγνωρίστηκε από συγγενή της ως η Νικόλ Αμάντα Φουζάρο, η οποία ήταν 27 ετών όταν εξαφανίστηκε από το Κένσινγκτον το 2018. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Philadelphia Inquirer, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Χορς τη σκότωσε. Το NBC, πάντως, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ταυτότητα της γυναίκας στο βίντεο.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Φρανκ Βανόρε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου υλικού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα εμφανίζεται αρχικά να κάνει χρήση ναρκωτικών και στη συνέχεια να παίρνει χρήματα από τον Χορς. Εκείνος φέρεται να την δένει σε ένα κρεβάτι και να τοποθετεί έναν πλαστικό δεματικό ιμάντα γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις της και να παραμένει ακίνητη.

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«Η Νικόλ ήταν μια όμορφη, καλόκαρδη γυναίκα που άξιζε πολύ καλύτερα από αυτό που της συνέβη. Θα είναι για πάντα αγαπημένη και θα λείπει στην οικογένεια και στους φίλους της», δήλωσε ο ξάδελφός της, Τζόναθαν Χάλοραν-Κόρεν.

Η εξαφάνιση της Μπλερ Τονζέλι

Η υπόθεση της Μπλερ Τονζέλι παραμένει άλυτη. Η πλαστή ταυτότητά της βρέθηκε στην κατοχή της γυναίκας που επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τον Γιουτζίν Χορς και αποτέλεσε την αφετηρία για την έρευνα στο σπίτι.

Η Τονζέλι εξαφανίστηκε το 2023 και, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν μία από τις γυναίκες που είχαν σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι οι ερευνητές έχουν εντοπίσει στο ψηφιακό αρχείο υλικό που να αποκαλύπτει τι της συνέβη.

Η New York Post επικαλείται επίσης μαρτυρία φίλης της, σύμφωνα με την οποία η Τονζέλι είχε χαρακτηρίσει τον Γιουτζίν Χορς «κοινωνιοπαθή» και είχε αναφέρει ότι εκείνος μιλούσε για τη δυνατότητα διάλυσης ανθρώπινων λειψάνων με χημικές ουσίες.

Η πρώην σύζυγος του φωτογράφου

Στην έρευνα έχει συνδεθεί και μία γυναίκα που είχε προσωπική σχέση με τον Ρέιμοντ Χορς.

Η Έιμι ΜακΧέιλ, πρώην σύζυγός του, εξαφανίστηκε το 2016. Στις 13 Ιουνίου του ίδιου έτους είχε στείλει μήνυμα στην κόρη της, ενημερώνοντάς την ότι ήταν ασφαλής και βρισκόταν στο σπίτι του Χορς στη Γουέστ Τσου Άβενιου. Από τότε δεν υπάρχουν νέα για την τύχη της.

Επτά γυναίκες στο επίκεντρο της έρευνας

Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν εντοπίσει υλικό που αφορά δύο ακόμη γυναίκες οι οποίες εμφανίζονται τραυματισμένες, αναίσθητες ή χωρίς εμφανή σημάδια ζωής.

Η μία, περίπου 25 ετών, έχει ταυτοποιηθεί, όμως η οικογένειά της ζήτησε να μην δημοσιοποιηθεί το όνομά της. Η δεύτερη γυναίκα δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί.

Συνολικά, επτά γυναίκες που είτε αγνοούνται είτε θεωρούνται πιθανώς νεκρές έχουν συνδεθεί μέχρι στιγμής με την έρευνα. Η Νικόλ Φουζάρο, η Γκαμπριέλ Αμαράντο και η Μαριμπέλ Φρέσες θεωρούνται από τις Αρχές πιθανώς νεκρές, ενώ η Μπλερ Τονζέλι και η Έιμι ΜακΧέιλ παραμένουν επισήμως αγνοούμενες. Για τις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις, η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Ρέιμοντ «R.C.» Χορς

Ο Ρέιμοντ Χορς, ο άνθρωπος που βρίσκεται στο επίκεντρο του μεγαλύτερου μέρους του υλικού, πέθανε το 2025 σε ηλικία 82 ετών και δεν μπορεί πλέον να δώσει απαντήσεις στους ερευνητές.

Για δεκαετίες ασχολούνταν με τη δημιουργία ερωτικού και πορνογραφικού περιεχομένου, μέρος του οποίου περιλάμβανε ιδιαίτερα βίαιες σκηνές, μεταξύ άλλων στραγγαλισμούς και σενάρια που προσομοίαζαν θανάτους.

Σύμφωνα με το Philadelphia Inquirer, ο Χορς προσέγγιζε γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης στην περιοχή του Κένσινγκτον και τους προσέφερε χρήματα και ναρκωτικά προκειμένου να συμμετέχουν στις παραγωγές του.

Είχε επίσης ποινικό παρελθόν, μεταξύ άλλων για παραγωγή ναρκωτικών και πλαστογραφία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο από τα πιθανά εγκλήματα που εξετάζουν οι Αρχές σε σχέση με τις γυναίκες που συνδέονται με το σπίτι.

Η έρευνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή ο Χορς δημιουργούσε υλικό που ήταν σχεδιασμένο να φαίνεται βίαιο και αληθινό. Έτσι, οι ερευνητές καλούνται να εξετάσουν τεράστιο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο, προσπαθώντας να διαχωρίσουν τις σκηνοθετημένες σκηνές από εκείνες που ενδέχεται να καταγράφουν πραγματικά εγκλήματα.

Ο Γιουτζίν Χορς

Παρότι η σύλληψη του Γιουτζίν Χορς οδήγησε τις Αρχές στο σπίτι και στην αποκάλυψη του ψηφιακού αρχείου, ο 44χρονος δεν έχει μέχρι στιγμής κατηγορηθεί για τον θάνατο ή την εξαφάνιση κάποιας από τις γυναίκες.

Παραμένει υπό κράτηση για τις κατηγορίες που προέκυψαν από τη σύλληψή του.

Πλέον, οι ερευνητές επικεντρώνονται στην εξέταση των σκληρών δίσκων και των υπόλοιπων ψηφιακών μέσων που άφησε πίσω του ο Ρέιμοντ Χορς. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο αρχεία πρέπει να αναλυθούν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν παράλληλα τις έρευνες στο ακίνητο.

Μέχρι στιγμής, παρά τις εκσκαφές και την εξέταση των σωληνώσεων, δεν έχει εντοπιστεί ανθρώπινη σορός.