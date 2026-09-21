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Η ίδια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτησή της ως πολιτικό σχόλιο, διευκρινίζοντας ότι δεν την απασχολεί η αντίδραση του πρώην συζύγου της.

Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε ότι δεν διατηρεί πλέον καμία σχέση με την κ.

Σταυράκη και τόνισε ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.

Ο πρώην περιφερειάρχης ανέφερε ότι το βίντεο είχε στόχο να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια.

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Στο σχόλιο που είχε κάνει στον Γιώργο Πατούλη, κάτω από ανάρτησή του στα social media, γράφοντας «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη», αναφέρθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει μετανιώσει για την τοποθέτησή της. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για ένα «πολιτικό σχόλιο».

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απάντησή της σε ανάρτηση του πρώην συζύγου της στο Facebook, σχετικά με τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια.

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Η ίδια υποστήριξε πως δεν μετανιώνει για όσα έγραψε, σημειώνοντας: «Ποτέ δε μετανιώνω γι’ αυτό που επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όσοι κατάλαβαν κατάλαβαν».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την αντίδραση του Γιώργου Πατούλη και την απάντησή του στο σχόλιό της, η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε πως δεν την ενδιαφέρει η στάση του απέναντί της.

«Δεν με αφορά, μην κουράζεσαι. Έκανα το σχόλιό μου. Φυσικά, δεν με χάκαραν και φυσικά δεν μετανιώνω».

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και τη Μαρίνα Σταυράκη ξεκίνησε με αφορμή βίντεο που δημοσίευσε ο πρώην περιφερειάρχης στα social media, στο οποίο αναφερόταν στα ενδεχόμενα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη», προκαλώντας την αντίδραση του πρώην συζύγου της.

Ο Γιώργος Πατούλης με τη σειρά του σχολίασε τη δημόσια τοποθέτηση της πρώην συζύγου του, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρούν πλέον σχέση.

Όπως είπε: «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».