Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ματίνα Παγώνη επισημαίνει την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, τονίζοντας ότι ο αριθμός των περιστατικών υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Τα επίσημα δεδομένα του ΕΟΔΥ καταγράφουν 110 εγχώρια κρούσματα και εννέα θανάτους έως τα μέσα Αυγούστου, με την πλειοψηφία των ασθενών να παρουσιάζει νευρολογικές επιπλοκές.

Η ίδια υπογραμμίζει πως δεν συντρέχει λόγος πανικού, καθώς το 80% των μολυσμένων ατόμων παραμένει ασυμπτωματικό, ενώ οι θανόντες ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα.

Οι πολίτες οφείλουν να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα, όπως χρήση εντομοαπωθητικών και σιτών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί η περίοδος υψηλής δραστηριότητας.

Ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης από την άμεση επαφή μεταξύ ανθρώπων.

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Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, είναι σαφής για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου:

«Η Αθήνα είναι το πρόβλημα», επισημαίνει, καθώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστα έντονης για την περιοχή κυκλοφορίας του ιού.

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«Συνιστώ προληπτικά μέτρα: αντικουνουπικά, σίτες στα παράθυρα και κουνουπιέρες στα μωρά», λέει στη HuffPost. Και, χαριτολογώντας, προσθέτει για τα εντομοαπωθητικά που εφαρμόζουμε στο σώμα: «Να βρούμε από εκείνα που δεν μυρίζουν, για να μη μας είναι δυσάρεστα».

Πολύ περισσότερα περιστατικά από όσα περίμεναν στην Αττική

Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε ότι οι επιστήμονες δεν ανέμεναν τόσο μεγάλο αριθμό περιστατικών στην Αττική, καθώς παραδοσιακά μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούσαν περισσότερο ελώδεις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Τα κρούσματα εμφανίστηκαν αρχικά στα νότια προάστια, στη συνέχεια κινήθηκαν προς βορειότερες περιοχές και καταγράφονται ξανά στον νότιο τομέα, παρά τους ψεκασμούς. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί παράλληλα τη μεγάλη παρουσία κουνουπιών, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα δεδομένα του ΕΟΔΥ: μέχρι τις 12 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θάνατοι. Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα προστέθηκαν 45 νέα κρούσματα και τρεις θάνατοι. (iatronet.gr)

Από τα 110 περιστατικά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 29 είχαν ηπιότερες εκδηλώσεις. (euronews)

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Το 80% δεν εμφανίζει συμπτώματα

Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας και στο Mega, υπογραμμίζει πάντως ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Περίπου το 80% όσων μολύνονται παραμένουν ασυμπτωματικοί. Περίπου 18% μπορεί να εμφανίσει ήπια συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο, αδυναμία, καταβολή, αρθραλγίες ή χαμηλό πυρετό.

Η μεγάλη προσοχή στρέφεται στο μικρό ποσοστό που μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Σύγχυση μαζί με πυρετό αποτελεί σύμπτωμα που χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να υποδηλώνει προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

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Οι 9 άνθρωποι που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους ήταν άνω των 65 ετών, ενώ, σύμφωνα με την Παγώνη, είχαν και υποκείμενα νοσήματα.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου χρειάζεται προσοχή

Η περίοδος αυξημένης κυκλοφορίας δεν έχει τελειώσει. Σύμφωνα με την Παγώνη, η κορύφωση μπορεί να διαρκέσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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Γι’ αυτό και τα μέτρα προστασίας είναι απλά αλλά ουσιαστικά: σίτες σε πόρτες και παράθυρα, κουνουπιέρες —ιδιαίτερα στα μωρά—, εντομοαπωθητικά στο σώμα, μακριά ρούχα τις βραδινές ώρες και απομάκρυνση στάσιμων νερών από μπαλκόνια, αυλές και κήπους.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία έχουν προηγουμένως μολυνθεί από πτηνά. Δεν μεταδίδεται με τη συνήθη άμεση επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο. (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)

Το μήνυμα της Ματίνας Παγώνη προς τους κατοίκους της Αθήνας είναι, επομένως, διπλό: όχι πανικός, αλλά ούτε και αμέλεια. Μέχρι να περάσει η περίοδος υψηλής δραστηριότητας των κουνουπιών, η προσωπική προστασία πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια.

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