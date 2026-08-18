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Μι ενδιαφέρουσα ιστορία αποκαλύπτεται πίσω από την καταδικαστική σε θάνατο απόφαση δικαστηρίου της Δαμασκού κατά του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξεκίνησε το 2011.

Την ποινή ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από αρκετά χρόνια από το καθεστώς του Σύρου δικτάτορα.

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Ο δικαστής εφετών στο Ιντλίμπ αλ-Αριάν, αποστάτησε δημοσίως το 2013 με το καθεστώς να τον καταδικάζει ερήμην σε θάνατο. Κατάσχεσε την περιουσία του και την δημοπράτησε ενώ πέρασε πάνω από μια δεκαετία στην εξορία. Όταν ο Άσαντ κατέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2024, ο αλ-Αριάν επέστρεψε στη χώρα και, με προεδρικό διάταγμα, επανήλθε στη θέση του.

القاضي الذي حكم على الرئيس السوري المنتخب بشار الاسد بالاعدام ،هو فخر الدين العريان ،المطلوب و المحكوم غيابياً بالاعدام لتهم تشكيل محاكم غير نظامية و اصدار احكام اعدام في ادلب دون مستند قانوني او صفة قضائية بالاضافة الى انتماءه الى فصائل متطرفة مصنفة في قوائم الارهاب الدولية ! pic.twitter.com/UnZrd3pyRd August 11, 2026

Σήμερα προΐσταται του Τέταρτου Ποινικού Δικαστηρίου στη Δαμασκό, το δικαστήριο που καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο και τον αδελφό του Μαχέρ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, αμφότερους ερήμην. Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των 14 ετών του πολέμου.

Έχει λάβει άσυλο στη Ρωσία

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για σχεδόν 25 χρόνια, εγκατέλειψε τη χώρα και κατέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2024, βάζοντας τέλος στην εξουσία του καθεστώτος του κόμματος Μπάαθ, το οποίο κυβερνούσε τη Συρία από το 1963.

Τον Ιανουάριο του επόμενου έτους σχηματίστηκε νέα μεταβατική διοίκηση υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάραα.

Μετά την ανατροπή του Άσαντ, οι νέες συριακές Αρχές έχουν προχωρήσει σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διεύρυνση της συνεργασίας της χώρας με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους.