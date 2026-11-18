Credits: ANT1 - Επίθεση αστυνομικού σε φοιτήτρια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για το Πολυτεχνείο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φοιτήτρια που συμμετείχε στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με γκλοπ από αστυνομικό των ΜΑΤ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από περαστικούς, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα ποινική και πειθαρχική έρευνα, καθώς και Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον αστυνομικό που εμφανίζεται στο βίντεο να ασκεί βία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι η χρήση βίας κατά πολιτών που αποχωρούσαν από την πορεία δεν δικαιολογείται, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που προηγήθηκαν.

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Την επίθεση που δέχθηκε από αστυνομικό των ΜΑΤ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου και που από χθες (17/11) κάνει τον γύρο του διαδικτύου περιέγραψε η φοιτήτρια που τραυματίστηκε.

Η νεαρή εξήγησε ότι περπατούσε στον δρόμο όταν αντιλήφθηκε έναν αστυνομικό να κινείται τρέχοντας προς έναν άνδρα που βρισκόταν μπροστά της. Λίγο μετά, βρέθηκε στο οδόστρωμα, έχοντας δεχθεί χτύπημα με γκλοπ στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Όπως είπε, δεν είδε ποιος την πλησίασε και την χτύπησε.

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Παρά τον τραυματισμό της, κατάφερε να σηκωθεί και να φτάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκεί την περιέθαλψαν περαστικοί, στους οποίους θέλησε να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της για τη βοήθεια που της προσέφεραν.

«Περπατούσα στην Αλεξάνδρας και έβλεπα έναν άνθρωπο μπροστά μου… Έτρεχε ένας αστυνόνομος από την ομάδα ΜΑΤ κατά πάνω του να τον χτυπήσει και εκείνη την στιγμή εγώ πέφτω κάτω στην άσφαλτο, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει», ανέφερε αρχικά.

«Το χτύπημα ήρθε από ένα γκλοπ στο κεφάλι μου από πίσω, εγώ δεν είδα κάποιον να με πλησιάζει, βρήκα δυνάμεις να σηκωθώ και ύστερα περπάτησα μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο», πρόσθεσε.

«Ήμουν πολύ τυχερή, τα άτομα που με βοήθησαν δε μπορώ να τα ονοματίσω, δεν έχω τρόπο να επικοινωνήσω μαζί τους, ήταν περαστικοί. Ήταν πολύ βοηθητικοί, έμειναν μαζί μου για όσο το χρειαζόμουν, και τους ευχαριστώ δημοσίως», κατέληξε.

Στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, έπειτα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και τον δείχνει να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας. Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

«Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

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Στο βίντεο που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να χτυπά τη γυναίκα με το γκλοπ και να τη λακτίζει στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια κάνει χρήση χημικών εναντίον της.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι διερευνάται περιστατικό τραυματισμού γυναίκας.

«Υπήρξε περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που διερευνάται ποινικά και πειθαρχικά. Φαίνεται ότι η γυναίκα συμμετείχε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία του Πολυτεχνείου. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε από υλικό που έχουμε εντοπίσει μόνοι μας ως γραφείο τύπου όπου φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε μια γυναίκα» είπε στην ΕΡΤ η κυρία Δημογλίδου.

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Όπως τόνισε «ό,τι και αν έχει προηγηθεί δεν δικαιολογείται χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούσαν από την πορεία».

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον αστυνομικό

Εκτός από την ποινική και πειθαρχική διερεύνηση, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τον αστυνομικό που εμφανίζεται στο βίντεο.

Στην ανακοίνωσή της για τα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου 2026, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή περίπου 25.000 πολιτών.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, πριν ακόμη ξεκινήσει η πορεία, περίπου στις 15:45, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν προελέγχους στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, μία γυναίκα στο κεφάλι από πέτρα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς και ένας άνδρας στον καρπό.

Αργότερα, στις 16:35, στην οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου, στην πλατεία Κλαυθμώνος, άλλη ομάδα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε σε διμοιρία της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, εκτοξεύοντας μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν από τους επιτιθέμενους, ενώ στο σημείο κατασχέθηκαν τρία καδρόνια με αιχμηρές απολήξεις και ένα γκαζάκι που εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η πορεία ξεκίνησε στις 17:20, με περίπου 25.000 συμμετέχοντες, και διήρκεσε τρεις ώρες, ακολουθώντας τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

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Ωστόσο, μετά το τέλος της πορείας και ενώ οι περισσότεροι διαδηλωτές αποχωρούσαν, διμοιρίες της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες από ομάδες ατόμων. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχειρησιακές κινήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή παράνομων ενεργειών.

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Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για τρεις τραυματισμένες γυναίκες και μερίμνησε για την άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομείο. Παράλληλα, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. και της ομάδας ΔΡΑΣΗ μετέβησαν στις αποβάθρες του Μετρό Αμπελοκήπων, προκειμένου να συνδράμουν συναδέλφους τους που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν εγκλωβιστεί από ομάδα ατόμων. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές.

Συνολικά έγιναν 23 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τέσσερις είχαν μετατραπεί σε συλλήψεις μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης.

Η ΕΛ.ΑΣ. επανέλαβε ότι για το βίντεο στο οποίο αστυνομικός εμφανίζεται να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο.

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«Αναφορικά με βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας, επισημαίνεται ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο».