Ένταση μετά την πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Θεσσαλονικη Τριτη 17 Νοεμβριου 2026 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

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Η εικόνα αστυνομικού των ΜΑΤ να χτυπά με γκλοπ νεαρή γυναίκα και να την αφήνει αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο, κινητοποίησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, Αριστείδης Κορέας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ στο πλαίσιο της εισαγγελικής διερεύνησης αναμένεται να κληθεί για κατάθεση η νεαρή γυναίκα, προκειμένου να περιγράψει όσα συνέβησαν.

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