ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 53η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

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Τη μετακίνηση του αστυνομικού, ο οποίος απεικονίζεται σε βίντεο να χτυπά μία διαδηλώτρια με γκλοπ στο κεφάλι το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου αποφάσισε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου:

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Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία.