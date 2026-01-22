Με δωρεά των εταιρειών «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής VCRS (Voice Communication & Recording System) στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), τα οποία εξυπηρετούν το σύνολο του Ελληνικού Εναέριου Χώρου (FIR/UIR). Το κόστος ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ και επελέγη η δωρεά προκειμένου να γίνουν γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δίνει άμεση λύση στο κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια και την επιχειρησιακή επάρκεια των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της χώρας. Το νέο σύστημα VCRS αποτελεί βασική υποδομή για την ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και για την πλήρη καταγραφή και αρχειοθέτηση των φωνητικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε επιχειρήσει την επανενεργοποίηση της σύμβασης 03/2019 για την προμήθεια των συστημάτων, υποβάλλοντας στις 2 Οκτωβρίου 2025 σχετικό φάκελο τροποποίησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας. Ωστόσο, επί του ελέγχου εκδόθηκε αρνητική Πράξη, κατά της οποίας το Υπουργείο άσκησε προσφυγή τον Δεκέμβριο του 2025. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε με απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026 .

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη και με δεδομένη την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ο εκσυγχρονισμός των κρίσιμων συστημάτων αεροναυτιλίας, επιλέχθηκε η λύση της δωρεάς από τον ιδιωτικό τομέα. Η επιλογή αυτή κατέστη εφικτή χάρη στις θεσμικές αλλαγές που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και τη θέσπιση νέου πλαισίου για την αποδοχή δωρεών και από ΝΠΔΔ.

Η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων εταιρειών επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει ο ιδιωτικός τομέας στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ελληνικού εναέριου χώρου και στην αναβάθμιση των υποδομών αεροναυτιλίας, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα για τον τουρισμό, τις αερομεταφορές και συνολικά την εθνική οικονομία.

Με την υλοποίηση της δωρεάς, η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων συστημάτων VCRS δρομολογείται άμεσα, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας πτήσεων, τη λειτουργική αξιοπιστία των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και τη συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα αεροναυτιλίας, προς όφελος των χρηστών του εναέριου χώρου και της ελληνικής αεροπορίας συνολικά.