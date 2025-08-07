Νυχτερινή μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυλαία της Αλεξανδρούπολης, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 42 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα.

Συμβαίνει τώρα (22:10): Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Πυλαία Φερών οι εικόνες αποκαρδιωτικές.



Ξεκίνησε από το υδραγωγείο. Οι άνεμοι ισχυρότατοι.



Προς το παρόν μικρή πυροσβεστική δύναμη στο σημείο.￼



Προς εκκένωση το χωριό της Πυλαίας καθώς απειλούνται κατοικίες. pic.twitter.com/EJkxtDanUE — e-evros.gr (@eevrosgr) August 7, 2025

Χωρίς ενεργά μέτωπα ήταν οι άλλες πυρκαγιές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης ανά την επικράτεια.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Παρασκευή, ακραίος κίνδυνος (κατηγορίας 5) προβλέπεται για Αττική- Κύθηρα, Κορινθία, Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Λακωνίας.

Πολύ υψηλός (4) και υψηλός (3) προβλέπεται για το υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.