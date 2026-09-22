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Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε εκκλησία στις Αχαρνές (Μενίδι), μετατρέποντας μια νεκρώσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάους. Ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός στον ναό την ώρα της τελετής, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά προς το πλήθος.

Η κατάσταση, όπως αναφέρει το thriassio.gr ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ο 43χρονος κατευθύνθηκε προς τους παρευρισκόμενους και άρχισε να γρονθοκοπεί έναν 64χρονο επίτροπο, ο οποίος βοηθούσε εκείνη τη στιγμή στη διεξαγωγή της κηδείας. Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις της.

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Προκειμένου να λήξει το επεισόδιο και να συνεχιστεί η τελετή, άτομα που βρίσκονταν στον χώρο αναγκάστηκαν να παρέμβουν. Απομάκρυναν τον 43χρονο, κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και μάλιστα του προσέφεραν ρούχα για να ντυθεί, αλλά και έναν καφέ.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ, εξήγησε στους ψυχραιμότερους τι είχε προηγηθεί και πώς οδηγήθηκε σε αυτή την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το αν στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις ή αν ο 64χρονος επίτροπος, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, θα προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης.