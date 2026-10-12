Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΣΤΑΣΥ πραγματοποιεί εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό, επιβάλλοντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου.

Οι σταθμοί από τον Πανόρμου έως την Αγία Παρασκευή κλείνουν καθημερινά στις 21:40, με τα δρομολόγια να εκτελούνται σε δύο ξεχωριστά τμήματα της γραμμής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τις βραδινές ώρες, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 που συνδέει τους σταθμούς Αμπελόκηποι και Χαλάνδρι.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ θα συνεχιστούν και από την Κυριακή 18 έως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, κατά τις συγκεκριμένες ημέρες οι σταθμοί «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική ολοκλήρωση της κυκλοφορίας του Μετρό.

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Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της Γραμμής 3 θα εκτελούνται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Πριν από την εφαρμογή των προσωρινών ρυθμίσεων, οι τελευταίοι συρμοί προς κάθε κατεύθυνση θα αναχωρούν τις ακόλουθες ώρες:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

Από τον σταθμό «Δημοτικό Θέατρο»: 21:12.

Από τον σταθμό «Πανόρμου»: 21:42.

Από τον σταθμό «Κατεχάκη»: 21:44.

Από τον σταθμό «Εθνική Άμυνα»: 21:47.

Από τον σταθμό «Χολαργός»: 21:48.

Από τον σταθμό «Νομισματοκοπείο»: 21:50.

Από τον σταθμό «Αγία Παρασκευή»: 21:52.

Προς Δημοτικό Θέατρο:

Από τον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας»: 21:30.

Από τον σταθμό «Αγία Παρασκευή»: 21:33.

Από τον σταθμό «Νομισματοκοπείο»: 21:35.

Από τον σταθμό «Χολαργός»: 21:36.

Από τον σταθμό «Εθνική Άμυνα»: 21:38.

Από τον σταθμό «Κατεχάκη»: 21:40.

Από τον σταθμό «Πανόρμου»: 21:42.

Τα τελευταία δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Για τη σύνδεση με το Αεροδρόμιο, οι τελευταίοι συρμοί πριν από τις αλλαγές θα αναχωρούν ως εξής:

Από το «Δημοτικό Θέατρο» προς το Αεροδρόμιο: 21:06.

Από το Αεροδρόμιο προς το «Δημοτικό Θέατρο»: 21:10.

Πώς θα εκτελούνται τα δρομολόγια μετά τις 21:40

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών, στις 21:40, τα δρομολόγια με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό «Χαλάνδρι». Αντίστοιχα, οι συρμοί που θα αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα έχουν ως τελικό προορισμό τον σταθμό «Χαλάνδρι».

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Οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Από Χαλάνδρι προς Αεροδρόμιο : 22:20, 22:56 και 23:32.

22:20, 22:56 και 23:32. Από Αεροδρόμιο προς Χαλάνδρι: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Για την κάλυψη των μετακινήσεων κατά τις ώρες των εργασιών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι».

Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν όλους τους σταθμούς που κλείνουν προσωρινά, συνδέοντας τους σταθμούς «Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι».

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Οι στάσεις της λεωφορειακής γραμμής Χ20

Κατεύθυνση: Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι

Η διαδρομή περιλαμβάνει τις ακόλουθες στάσεις:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ»: Προσωρινή αφετηρία στην οδό Πανόρμου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου. «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ». «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ». «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ». «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ». «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ».

Κατεύθυνση: Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι

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Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις στα εξής σημεία:

«ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ». «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ». «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ». «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ». «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ»: Προσωρινό σημείο αποβίβασης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν από το φανάρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τη Γραμμή 3 κατά τις βραδινές ώρες καλούνται να λάβουν υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις ώρες κλεισίματος των σταθμών, καθώς και να αξιοποιούν την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 για τις μετακινήσεις τους στο τμήμα που επηρεάζεται από τις εργασίες.

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