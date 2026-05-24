Ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς περιλαμβάνει το βαρύ ποινικό μητρώο του 42χρονου αλβανού κακοποιού που συνελήφθη στο Μικρολίμανο έχουντας πάνω του βαρύ οπλισμό.

Η αστυνομία έχει βάλει στο μικροσκόπιο τον οπλισμό καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδιάζε εγκληματική ενέργεια με συνεργούς.

Τα 3 όπλα που είχε πάνω του, κατασχέθηκαν και έχουν ήδη αποσταλεί για βαλλιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα το ένα από τα όπλα, είχε ήδη σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, καθώς και έξι χειροβομβίδες, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητάς του.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό ενός άνδρα που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ελέγχου και διέφυγε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ δύο γυναίκες που ήταν στην ίδια παρέα προσήχθησαν στην Ασφάλεια.

Οι διωκτικές αρχές επιχειρούν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα, όπως ο λόγος κατοχής του βαρύτατου οπλισμού, το αν σχεδίαζε κάποια ενέργεια, η πιθανή συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και ο χώρος διαμονής του.

Ο 42χρονος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς, γεγονός που εντείνει την κινητοποίηση των αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του.