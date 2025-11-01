Η «αιματηρή» συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου που σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου (1/11) θυμίζουν στους κατοίκους της περιοχής την πολύνεκρη βεντέτα του 1953, που είχε συγκλονίσει την τότε τοπική κοινωνία.

Από την επίθεση με πυροβολισμούς και την βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι οικογένειας στα Βορίζια, σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες ανέρχονται τουλάχιστον σε 15.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το χωριό «βυθίζεται» στο πένθος. Το μακρινό 1953, μία βεντέτα που είχε ξεσπάσει τότε στα Βορίζια, είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ήταν 27 Αυγούστου, στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Το κέφι, το κρασί και η λύρα έδιναν τον ρυθμό του πανηγυριού, όταν αίφνης η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία. Ένας χωριανός επιτέθηκε απρόκλητα στον δασοφύλακα της περιοχής, ο οποίος διασκέδαζε σε καφενείο.

Η δολοφονία του δασοφύλακα



Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία, τον χτύπησε με μαχαίρι στον λαιμό, σκοτώνοντάς τον σχεδόν ακαριαία. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό και εξαφανίστηκε πριν συλληφθεί. Η δολοφονία του δασοφύλακα στα Βορίζια προκάλεσε ταραχή στο χωριό και ξεκίνησε μια «αιματηρή» βεντέτα

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία σχετικά με παράνομη υλοτομία. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, ο δράστης αποφάσισε να εκφοβίσει το θύμα, παρακινώντας συγγενή του να επιτεθεί.

Σύμφωνα με άλλες εκδοχές για το κίνητρο, κάποιοι υποστήριξαν ότι αφορμή ήταν το ότι το θύμα αγνόησε τον χαιρετισμό του ανιψιού του, ενώ άλλοι ότι το θύμα απέτρεπε πελάτες από το καφενείο του δράστη.

Βεντέτα στα Βορίζια

Αυτό που ακολούθησε στο χωριό ήταν μια ιδιαίτερα «αιματηρή» για την εποχή βεντέτα. Πέντε λεπτά μετά τον πρώτο φόνο, συγγενείς του θύματος έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν. Ακολούθησαν νέοι φόνοι και επιθέσεις, μεταξύ των οποίων η ρίψη χειροβομβίδας στο σπίτι του δασοφύλακα, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 14 τραυματίες.

Advertisement

Η χωροφυλακή και στρατιωτικά τμήματα έφτασαν στο χωριό για να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ οι κάτοικοι και οι αυτόπτες μάρτυρες απομονώθηκαν για την ασφάλειά τους.

Η είδηση για το πρωτοφανές μακελειό έγινε αμέσως πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες έστειλαν δημοσιογράφους στα Βορίζια για να καλύψουν τα γεγονότα.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Κακουργιοδικείο Αθηνών, ώστε να αποφευχθούν νέες αντεκδικήσεις. Στη δίκη κατατέθηκε ότι οι κάτοικοι, μόλις άκουσαν την πρώτη πιστολιά, κυριεύτηκαν από αμόκ, έτρεξαν στους δρόμους και άρπαξαν ό,τι όπλο είχαν στα σπίτια τους.

Advertisement

Ο βασικός κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έπινε επί 27 ώρες κρασί και τσικουδιά και ότι είχε μαζί του το φονικό μαχαίρι, καθώς ήταν χασάπης. Τελικά καταδικάστηκε σε κάθειρξη είκοσι ετών.

Ο ανιψιός της συζύγου του δασοφύλακα, ο δράστης του δεύτερου φόνου, καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και ο τρίτος κατηγορούμενος σε κάθειρξη 25 ετών. Το δικαστήριο επέβαλε μικρότερες ποινές στους άλλους για κατοχή όπλων.

Ο πρωτοαίτιος των γεγονότων, πήρε χάρη με βασιλικό διάταγμα της 17ης Απριλίου 1963. Σύμφωνα με αυτό η κάθειρξη των είκοσι ετών μετριάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών. Οι άλλοι καταδικασθέντες αποφυλακίστηκαν μετά από 15 – 18 χρόνια.

Advertisement

Η υπόθεση στα Βορίζια, με συνολικά 6 νεκρούς και 14 τραυματίες, έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο «αιματηρές» βεντέτες στην Ελλάδα.