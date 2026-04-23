Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την ανθρωποκτονία με θύμα νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, με τραύμα πιθανότατα από μαχαίρι στην καρδιά, το βράδυ στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το θύμα είναι γιός υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο του εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε «τυφλό» σημείο, καθώς δεν υπάρχουν κάμερες περιμετρικά του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη δολοφονία φαίνεται πως υπήρξε κάποιος καβγάς.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές την αστυνομία. Πριν από μερικούς μήνες, σε ένα ψητοπωλείο το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πάρκο είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, με τις αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα, υπήρξε αρχικά η πληροφορία ότι η δολοφονία ενδεχομένως να οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πως απομακρύνεται.

Το περιστατικό έγινε γνωστό κατά τις 9 το βράδυ, όταν αλλοδαπός άνδρας κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι έχει εντοπίσει έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο της περιοχής.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.