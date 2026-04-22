Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στον Άγιο Δημήτριο γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πάρκο Ασυρμάτου, αρκετά κοντά σε κατάστημα που σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς, πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα της επίθεσης έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην καρδιά. Ο πατέρας του είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, τοποθετημένος σε υπηρεσία της Αττικής.

«Το παιδί περπατούσε τραυματισμένο» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες

«Το παιδί περπάτησε τραυματισμένο για μερικά μέτρα μέχρι που έπεσε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά. Δεν ξέρω τον λόγο για τον οποίο έγινε αυτό. Εδώ στο σημείο υπάρχει πολύ αλητεία σε καθημερινή βάση, αλλά τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Ήταν γνωστός, παιδί φίλου μου. Γνωρίζω προσωπικά τους γονείς του. Ο χώρος εδώ δεν φυλάσσεται και είναι κάθε μέρα στα σκοτάδια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στους δημοσιογράφους.

Από την άλλη μεριά, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης ανέφερε τα εξής: «Έχουμε μάθει ότι μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο. Είναι ένα πάρκο που είναι προς ανάπλαση. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο που λένε ότι θα έπρεπε να έχει κάμερες. Έχουμε συγκαλέσει σύσκεψη με το υπουργείο. Μία ομάδα ΔΙΑΣ, βρίσκεται πάντα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα και γιατί έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό πρόσφατα, σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν οπαδικό επεισόδιο».

EUROKINISSI – Συγκεντρωμένος κόσμος στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο