Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο γιατρός κ. Μίλκας με τις οικογένειες των Τούρκων ασθενών έξω από τη μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης

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Ο «ιπτάμενος γιατρός της καρδιάς», ο επεμβατικός καρδιολόγος, αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αναστάσιος Μίλκας που υπηρετεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας και μετακινείται συνέχεια τα τελευταία πέντε χρόνια για να πραγματοποιεί επεμβάσεις στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, έσωσε δυο Τούρκους τουρίστες.

Ο 52χρονος Γκιουνέϊ και ο 62χρονος Τουτσάϊ ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τις οικογένειες τους και ολιγοήμερες διακοπές στη Μυτιλήνη. Δυο παρέες μαζί με πολλές εκατοντάδες άλλους Τούρκους που επέλεξαν τη Λέσβο για ολιγοήμερες διακοπές. Εδώ, ας σημειωθεί ότι από την αρχή της χρονιάς και μέχρι και τέλος του περασμένου Αυγούστου, ήταν περισσότεροι από 100.000 οι Τούρκοι επισκέπτες της Λέσβου.

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Οι δυο Τούρκοι, ο ένας την περασμένη Παρασκευή και ο άλλος το περασμένο Σαββάτο υπέστησαν σοβαρό έμφραγμα μυοκαρδίου. Διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου διαγνώσθηκε το πρόβλημα τους. Τότε κινήθηκε η διαδικασία να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Τουρκίας, κρίθηκε όμως από την ομάδα των γιατρών της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης υπό τον γιατρό καρδιολόγο Παναγιώτη Ανδρόνικο ότι δεν θα μπορούσαν να υποστούν την ταλαιπωρία των διακομιδών.

Έτσι, επιλέχθηκε να παραμείνουν νοσηλευόμενοι στη Μονάδα Εμφραγμάτων του νοσοκομείου και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου να εξεταστούν από τον κ. Μίλκα, ο οποίος θα βρισκόταν στη Μυτιλήνη. Μέχρι το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, είχαν πραγματοποιηθεί αγγειοπλαστικές επεμβάσεις και στους δυο Τούρκους πολίτες, οι οποίοι στη συνέχεια εισήχθησαν για παρακολούθηση στη Μονάδα Εμφραγμάτων. Χθες, επρόκειτο να πάρουν εξιτήριο και να επιστρέψουν στη Τουρκία.

Ας σημειωθεί ότι ο κ. Μίλκας μετακινείται συνεχώς από την Αθήνα και το Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας όπου υπηρετεί συνδράμοντας το έργο των γιατρών στο νησί. Μέχρι στιγμής δε, έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 220 τέτοια ταξίδια μετ’ επιστροφής!

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες μέρες που η λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου έκλεισε πέντε χρόνια λειτουργίας, μειώθηκαν σημαντικά οι αεροδιακομιδές στεφανιαίων ασθενών στην Αθήνα. Όπως δε οι ίδιος ο κ. Μίλκας είχε πει μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ «τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποιήθηκαν περί τις 1.500 στεφανιογραφίες ενώ σε 800 από τους ασθενείς έγιναν επεμβάσεις αγγειοπλαστικής. Ως αποτέλεσμα αυτών και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφηκε μείωση των θανάτων».

Στην προσπάθεια αυτή κατέληξε ο κ. Μίλκας συνέβαλε τα μέγιστα «η ομάδα των καρδιολόγων της καρδιολογικής κλινικής με επικεφαλής το Διευθυντή της Παναγιώτη Ανδρόνικο και τους Βασίλη Κικίλια, Ιγνάτη Αρβανιτέλλη και Γιάννη Δερνέλλη καθώς και τους εργαστηριακούς συναδέλφους».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ