Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι, η οποία αποκόμισε πάνω από 700.000 ευρώ μέσω οργανωμένων τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Οι οκτώ συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα σενάρια, ηχογραφημένα μηνύματα και ηχητικά εφέ για να εξαπατήσουν τα θύματά τους, πείθοντάς τα να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση, με χιλιάδες καταγεγραμμένα περιστατικά και εκατομμύρια ευρώ παράνομο όφελος σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε την κατάσταση επιδημία, προαναγγέλλοντας την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου και τη δημιουργία εξειδικευμένης αστυνομικής δομής για την καταπολέμηση αυτών των κυκλωμάτων.

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Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι έφερε και πάλι στο προσκήνιο ένα φαινόμενο που έχει πάρει πλέον ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις: τις οργανωμένες τηλεφωνικές απάτες, με θύματα πολύ συχνά ηλικιωμένους ανθρώπους.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο και φέρεται να είχε αποκομίσει περισσότερα από 700.000 ευρώ. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων τα δύο φερόμενα διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης.

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Το «στρατηγείο» στο Ζεφύρι

Η εικόνα που περιγράφουν οι αστυνομικές αρχές παραπέμπει περισσότερο σε οργανωμένη επιχείρηση παρά σε ευκαιριακούς απατεώνες. Η ομάδα διέθετε συγκεκριμένη δομή: δύο διευθυντικά στελέχη, έναν «ανιχνευτή», ο οποίος αναζητούσε υποψήφια θύματα και φρόντιζε για τις τηλεφωνικές συνδέσεις, και πέντε «τηλεφωνητές» που πραγματοποιούσαν τις κλήσεις.

Οι δράστες αναζητούσαν ονοματεπώνυμα ακόμη και μέσα από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους ή διαδικτυακές υπηρεσίες καταλόγων. Στη συνέχεια τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα παρουσιάζοντας διαφορετικά σενάρια. Άλλοτε εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, άλλοτε ως εργαζόμενοι εταιρειών τηλεφωνίας ή ενέργειας, άλλοτε ως λογιστές και ακόμη και ως αστυνομικοί.

Το ζητούμενο ήταν πάντοτε το ίδιο: να δημιουργήσουν φόβο και πίεση χρόνου, ώστε ο άνθρωπος στην άλλη άκρη της γραμμής να μην προλάβει να σκεφτεί, να επικοινωνήσει με συγγενείς ή να εξακριβώσει όσα του έλεγαν.

Ηχογραφημένα μηνύματα και ακόμη και «σειρήνες»

Εντυπωσιακό στοιχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ο βαθμός προετοιμασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου το τηλεφώνημα να φαίνεται αυθεντικό. Όταν παρίσταναν τους αστυνομικούς, χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σειρήνα περιπολικού.

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Το υποψήφιο θύμα μπορούσε έτσι να ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής ήχους που ενίσχυαν την εντύπωση ότι πράγματι μιλούσε με κάποια υπηρεσία. Στη συνέχεια του έλεγαν ότι υπήρχε δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, τεχνική βλάβη, πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή ακόμη και ανάγκη δήλωσης χρημάτων και κοσμημάτων στην εφορία.

Το θύμα καλούνταν να συγκεντρώσει χρήματα, λίρες και κοσμήματα και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο μέσα ή έξω από το σπίτι. Άλλο μέλος της ομάδας έφθανε στη συνέχεια και τα παραλάμβανε.

Άλλαζαν συνεχώς «τηλεφωνικό κέντρο»

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Η οργάνωση φέρεται να λάμβανε σοβαρά μέτρα για να δυσκολέψει την αστυνομική έρευνα. Άλλαζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον χώρο όπου λειτουργούσε το τηλεφωνικό της κέντρο, καθώς και αριθμούς και τηλεφωνικές συνδέσεις.

Στους χώρους είχαν τοποθετηθεί ρολά ασφαλείας και συστήματα παρακολούθησης, ώστε τα μέλη να αντιλαμβάνονται πιθανή παρουσία της Αστυνομίας. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικός κατάλογος και αποκόμματά του, χειρόγραφες σημειώσεις και 960 ευρώ. Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Δεν είναι μία υπόθεση – οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί

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Η επιχείρηση στο Ζεφύρι αποτελεί μόνο ένα επεισόδιο σε μια σειρά μεγάλων υποθέσεων που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Στις 8 Μαΐου 2026 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση άλλης οργάνωσης που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Είχαν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις, με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 3,4 εκατ. ευρώ. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι οι πολίτες που στοχοποιούνταν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι.

Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, στις 22 Μαΐου, νέα επιχείρηση στη Δυτική Αττική οδήγησε σε 10 συλλήψεις. Εξιχνιάστηκαν άλλες 58 περιπτώσεις και το παράνομο όφελος υπολογίστηκε περίπου στα 2 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, μόνο από αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις του Μαΐου προκύπτουν 175 εξιχνιασμένες περιπτώσεις και περισσότερα από 5,4 εκατ. ευρώ παράνομο όφελος.

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Τον Απρίλιο είχαν εξιχνιαστεί 41 τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με θύματα ηλικιωμένους. Εκεί χρησιμοποιούνταν το γνωστό τέχνασμα του δήθεν τροχαίου συγγενικού προσώπου και της άμεσης ανάγκης χρημάτων είτε για χειρουργική επέμβαση είτε για να αποφευχθούν δήθεν ποινικές συνέπειες.

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6.399 απάτες σε επτά μήνες

Η γενικότερη εικόνα της απάτης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σύμφωνα με στοιχεία αστυνομικών αρχών που παρουσιάστηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026 είχαν καταγραφεί 6.399 απάτες, από τις οποίες είχαν εξιχνιαστεί 1.891, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί 942 συλλήψεις. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ευρύτερα περιστατικά απάτης και όχι αποκλειστικά τηλεφωνικές απάτες ηλικιωμένων.

Ενδεικτική είναι και η εικόνα στη Θεσσαλονίκη: οι τετελεσμένες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων αυξήθηκαν από 583 το 2024 σε 803 το 2025, δηλαδή περίπου κατά 38%, ενώ οι απόπειρες σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 51 σε 100.

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Χρυσοχοΐδης: «Επιδημία» οι τηλεφωνικές απάτες

Το μέγεθος του προβλήματος είχε επισημάνει στις αρχές Σεπτεμβρίου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας τις τηλεφωνικές απάτες «επιδημία». Ο υπουργός είχε αναφέρει ότι οργανώνονται τηλεφωνικά κέντρα με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και ότι τα κυκλώματα ξεγελούν κυρίως ηλικιωμένους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε επίσης, σε συνεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης, αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου, ώστε οργανωμένες τηλεφωνικές απάτες και ιδιαίτερα εκείνες που στρέφονται εναντίον ηλικιωμένων να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις. Παράλληλα συγκροτείται εξειδικευμένη δομή στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με αποκλειστικό αντικείμενο αυτά τα κυκλώματα.

Γιατί οι ηλικιωμένοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Οι εγκληματικές ομάδες δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία. Βασίζονται κυρίως στην ψυχολογία. Αναζητούν ανθρώπους τους οποίους μπορούν να αιφνιδιάσουν και να φοβίσουν: «Το παιδί σας είχε τροχαίο», «υπάρχει διαρροή ρεύματος», «κινδυνεύετε από έκρηξη», «πρέπει να δηλώσετε αμέσως τα χρήματα στην εφορία», «βάλτε τα κοσμήματα έξω από το σπίτι».

Οι μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτες σε τέτοιες μεθόδους όταν δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες ή με τις πραγματικές διαδικασίες τραπεζών, εταιρειών ενέργειας και δημόσιων υπηρεσιών. Οι δράστες προσπαθούν κυρίως να στερήσουν από το θύμα τον χρόνο να σκεφτεί.

Και οι τεχνικές εξελίσσονται. Τον Αύγουστο η Ελληνική Αστυνομία προειδοποίησε ακόμη και για πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής, καθώς οι επιτήδειοι αναζητούν ολοένα πιο πειστικούς τρόπους προσέγγισης των θυμάτων.

Οι κινήσεις που μπορούν να σταματήσουν την απάτη

Η βασική οδηγία της ΕΛ.ΑΣ. είναι απλή: κανένας πολίτης δεν πρέπει να παραδίδει χρήματα ή τιμαλφή σε άγνωστο επειδή κάποιος το απαίτησε τηλεφωνικά. Κλείνουμε το τηλέφωνο, δεν αποκαλύπτουμε αν υπάρχουν χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι, δεν αφήνουμε τιμαλφή σε σημεία που μας υποδεικνύει άγνωστος και επικοινωνούμε εμείς με τον συγγενή, την τράπεζα, τον ΔΕΔΔΗΕ ή την υπηρεσία από επίσημο αριθμό. Ενημερώνουμε την Αστυνομία ακόμη και όταν η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε.

Μια απάτη που μπορεί να αδειάσει τις οικονομίες μιας ζωής

Το ιδιαίτερα σκληρό στοιχείο αυτής της μορφής εγκληματικότητας είναι ότι η ζημιά δεν μετριέται μόνο σε ευρώ. Πολλά από τα θύματα παραδίδουν μέσα σε λίγα λεπτά τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, οικογενειακά κοσμήματα και χρυσές λίρες που φυλάσσονταν επί δεκαετίες.

Σε μία μόνο υπόθεση στην Πιερία, ηλικιωμένη εξαπατήθηκε τον περασμένο Μάιο από δράστη που εμφανίστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και παρέδωσε τέσσερις χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 70.000 ευρώ.

Η έφοδος στο Ζεφύρι και οι οκτώ συλλήψεις είναι επομένως μία ακόμη σημαντική αστυνομική επιτυχία, αλλά οι αριθμοί δείχνουν και το μέγεθος της πρόκλησης. Τα παλιά «κόλπα» του δήθεν λογιστή, του αστυνομικού ή του υπαλλήλου της ΔΕΗ έχουν μετατραπεί σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με τηλεφωνικά κέντρα, εξειδικευμένους ρόλους, τεχνολογικά μέσα και εκατομμύρια ευρώ παράνομο τζίρο. Και απέναντι σε αυτή τη βιομηχανία απάτης, η ενημέρωση —ιδιαίτερα των μεγαλύτερων ανθρώπων— μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την αστυνομική καταστολή.

Πηγές

ΕΛ.ΑΣ. – 117 περιπτώσεις απάτης, 8 Μαΐου 2026

ΕΛ.ΑΣ. – 58 περιπτώσεις απάτης, 22 Μαΐου 2026

ΕΛ.ΑΣ. – 41 τηλεφωνικές απάτες

ΕΛ.ΑΣ. – Προειδοποίηση για μίμηση φωνής με ΤΝ