Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις που επηρεάζουν το Σάββατο το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα.

Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Εύβοια, ενώ παράλληλα αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο με εντάσεις έως οκτώ μποφόρ.

Ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από τη Δευτέρα, αν και οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά φθινοπωρινά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά διαστήματα τις επόμενες ημέρες, με την αβεβαιότητα των προβλέψεων να αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το Σάββατο.

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Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μπαίνει με καθαρά φθινοπωρινό πρόσωπο, καθώς η κακοκαιρία που άρχισε από τα βορειοδυτικά εξαπλώνεται νοτιότερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα

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Στα νησιά του Ιονίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Από το μεσημέρι έως το βράδυ το κύριο βάρος των έντονων φαινομένων μετατοπίζεται στην Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την ανατολική Αρκαδία. Υπάρχει και πιθανότητα χαλαζόπτωσης.

Αθήνα – Αττική

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, σταδιακά ανατολικών διευθύνσεων έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 16 έως 26 βαθμούς, με την αίσθηση του φθινοπώρου σαφώς εντονότερη.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητοί άνεμοι 2–3 μποφόρ και θερμοκρασία περίπου από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι και θάλασσες

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Το Σάββατο δεν είναι τόσο οι άνεμοι όσο οι καταιγίδες που απαιτούν προσοχή στις δυτικές και νότιες θαλάσσιες περιοχές. Η εικόνα αλλάζει περισσότερο την Κυριακή, όταν οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και κατά τόπους να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Κυριακή: Τα ισχυρά φαινόμενα στην Εύβοια

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η ΕΜΥ εντοπίζει τα ισχυρότερα φαινόμενα στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως περίπου το μεσημέρι. Παράλληλα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

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Δευτέρα: Αρχίζει η βελτίωση

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση. Στα ανατολικά και νότια θα επιμείνουν πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Τρίτη έως Παρασκευή: Φθινοπωρινές θερμοκρασίες και νέα περάσματα βροχών

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Μετά τη βελτίωση της Δευτέρας, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα. Η τάση για την Αθήνα δείχνει περίπου 24 βαθμούς Τρίτη, 23 την Τετάρτη, 21 την Πέμπτη και 23 την Παρασκευή, με πιθανότητα νέων πρόσκαιρων βροχών κυρίως την Τετάρτη και περισσότερες νεφώσεις την Πέμπτη. Η αβεβαιότητα φυσικά αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε χρονικά.

Η προειδοποίηση παραμένει ενεργή

Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα χρειάζεται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθηρα για έντονη βροχόπτωση, καταιγίδες, κεραυνούς και πιθανό χαλάζι. Το επίσημο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει η βασική πηγή για τυχόν νεότερη επικαιροποίηση της προειδοποίησης.

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