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Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε αγνοουμένων.

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Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες. «Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει. «Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί». Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν ολονύχτια μάχη, ενώ οι αρχές αναζητούν τα αίτια της έκρηξης του τριώροφου κτιρίου που κυριολεκτικά κατεδαφίστηκε από την ισχυρή έκρηξη.

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Στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται ηλικιωμένο ζευγάρι, Βρετανός και Ελληνίδα, 78 και 77 ετών που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες. Η γυναίκα που ανασύρθηκε φαίνεται πως είναι μία εξ αυτών.

Νωρίτερα, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλυμα.

Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα οχήματα και υποδομές της περιοχής.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews