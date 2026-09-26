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Να αποτραπεί η βύθιση του πλοίου είναι ο κύριος στόχος της επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη το πρωί του Σαββάτου στο BLUE CARRIER 2, βόρεια της Μυκόνου.

Για λόγους ευστάθειας γίνεται ψύξη των ελασμάτων περιμετρικά του πλοίου με νερό, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος βύθισης. Επιχειρούν στην περοιχή 1 πλωτό και 1 αντιρρυπαντικό του Λιμενικού, σκάφη της Πυροσβεστικής, 1 ιδιωτικό ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και 4 ρυμουλκά.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε βόρεια της Μυκόνου μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, οδηγό ενός από τα δεκάδες φορτωμένα οχήματα.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος-Βαθύ Σάμου-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς, μεταφέροντας στα γκαράζ του 166 φορτηγά και ΙΧ οχήματα.

Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Τήνο. Την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.