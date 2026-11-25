Glomex/SKAI/Η Νάνσυ μίλησε και για το πώς, ήδη από τα 16 της, είχε αρχίσει να διαμορφώνει την εικόνα που ήθελε για τον εαυτό της, παρακολουθώντας γυναίκες που εργάζονταν στη σεξουαλική βιομηχανία

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 21χρονη Νάνσυ μίλησε στους «Πρωταγωνιστές» για την εμπειρία της ως διεμφυλική γυναίκα, τις πολυάριθμες αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και την απόφασή της να εργαστεί στη σεξουαλική βιομηχανία.

Παρά τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία στον δρόμο, η ίδια επιμένει στις επιλογές της, αν και αναγνωρίζει την έντονη αγωνία των γονιών της για την προσωπική της ασφάλεια.

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Η ζωή της ως διεμφυλική γυναίκα, η απόφασή της να βγει στη λεωφόρο Συγγρού σε ηλικία 18 ετών, οι αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, αλλά και η αγωνία των γονιών της για την ασφάλειά της βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε η 21χρονη σήμερα Νάνσυ με τον Σταύρο Θεοδωράκη στους «Πρωταγωνιστές».

Η Νάνσυ περιέγραψε την παιδική της ηλικία, λέγοντας πως από μικρή αισθανόταν γυναίκα, ενώ και οι γύρω της την αντιλαμβάνονταν ως κορίτσι. Όπως εξήγησε, οι επιλογές της στα ρούχα ήταν πάντα πιο θηλυκές, ενώ οι γονείς της είχαν αντιληφθεί από νωρίς όσα ένιωθε.

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«Γεννήθηκα γυναίκα σε ανδρικό σώμα, οι γύρω μου με αντιλαμβάνονταν σαν κορίτσι. Όταν ήμουν μικρότερο παιδί ψώνιζα πολλά ρούχα και αυτά που επέλεγα είχαν μια γραμμή που παρέπεμπαν σε πιο γυναίκεια. Η μητέρα μου, μου είχε πει ένα βράδυ “μήπως δεν σου αρέσει όπως είσαι; μήπως θέλεις να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό;” Το ήξεραν οι γονείς, δεν είναι χαζοί. Δεν υπήρξα ποτέ αγόρι».

Η πρώτη επαφή της με άλλες διεμφυλικές γυναίκες ήρθε όταν ήταν 16 ετών, μέσα από τα social media και συνεντεύξεις που παρακολουθούσε στο διαδίκτυο. Τότε άρχισε να αναζητά πληροφορίες για τις αλλαγές που ήθελε να κάνει στο σώμα της, τις επεμβάσεις και τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζε.

«Τότε άρχισα να το ψάχνω. Πώς θα είναι αυτό; είναι πολύ δύσκολο, πώς θα γίνει; πρέπει να κάνω χειρουργεία; θα είναι επίπονο; Κάθε μέρα που με κοιτούσα ήμουν κολλημένη με τον εαυτό μου. Όταν απέκτησα λεφτά, λοιπόν, ξεκίνησα τις πλαστικές επεμβάσεις και όλα αυτά που ήθελα να φτιάξω».

Η απόφαση να βγει στη Συγγρού στα 18 της

Η Νάνσυ μίλησε και για το πώς, ήδη από τα 16 της, είχε αρχίσει να διαμορφώνει την εικόνα που ήθελε για τον εαυτό της, παρακολουθώντας γυναίκες που εργάζονταν στη σεξουαλική βιομηχανία. Η εμφάνισή τους, ο τρόπος που κινούνταν και η αυτοπεποίθησή τους ήταν στοιχεία που, όπως είπε, την εντυπωσίαζναν.

«Όταν ήμουν 16 ετών και έβλεπα στα social συνεντεύξεις από γυναίκες με αλλαγή φύλου οι περισσότερες ήταν σεξεργάτριες και το θαύμαζα αυτό. Πέρασα από εκεί (σ.σ. τη Συγγρού) με φίλους, τις έβλεπα στη σειρά με ωραία αυτοκίνητα, με στρας, με ωραία μαλλιά, τακούνια και έλεγα ουάου, πώς θα γίνει να γίνω έτσι και να στέκομαι σαν αυτές μέσα ή έξω από το αυτοκίνητο και να περνάνε οι ουρές και να με θαυμάζουν. Να κάνω την τρέλα μου και να πάρω την αυτοεπιβεβαίωσή μου ήθελα».

Παρά τις προειδοποιήσεις που δεχόταν από ανθρώπους του περιβάλλοντός της για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετώπιζε στον δρόμο, η ίδια επέμεινε στην απόφασή της.

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«Αν και μου έλεγαν ότι δεν θα σε αφήσουν να περπατήσεις εκεί, θα σου σπάσουν τα πόδια, είμαι ξεροκέφαλη, ό,τι με τρομάζει και μου λένε δεν μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω. Έκανα μερικές γνωριμίες με λίγο πιο μεγάλες κοπέλες».

Στη συζήτηση με τον Σταύρο Θεοδωράκη, η Νάνσυ θέλησε να ξεκαθαρίσει και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη γυναικεία ταυτότητα, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τον όρο τρανς.

«Δεν υπάρχει τρανς, δεν είμαι μεταφορική να μεταφέρω αγγούρια, είμαι γυναίκα. Γυναίκα δεν είναι μια εμφάνιση. Εγώ τη γυναίκα την είχα στο μυαλό μου σαν πιο έξυπνη πιο γλυκιά, πιο περιποιημένη, πιο εντυπωσιακή, ισχύει για μένα το ωραίο φύλο».

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Η πρώτη της φορά στη λεωφόρο και τα χρήματα από τη σεξεργασία

Η πρώτη της έξοδος στη Συγγρού για εργασία έγινε με τη βοήθεια μιας μεγαλύτερης γυναίκας, την οποία γνώρισε και θαύμαζε. Η Νάνσυ θυμάται την ημερομηνία, την εμφάνισή της εκείνο το βράδυ, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η πρώτη της επαφή με πελάτη.

«Γνώρισα μια αρκετά μεγάλη που έβγαινε στη Συγγρού και που θαύμαζα γιατί ήταν όμορφη και είχε ωραίο λόγο. Αποφασίζουμε να κατέβουμε μαζί από το σπίτι μου στον δρόμο και έβαλα ό,τι δεν είχα βάλει ποτέ. Θυμάμαι φτάνω με το ταξί στον δρόμο, στις 4 Μαρτίου 2023 και καθόταν πίσω από το αυτοκίνητο σε κάτι κάγκελα. Με πήρε από το χέρι και μου είπε έλα να σου δείξω κάποια πράγματα. Δεν ήθελα να δουλέψω, δεν με ένοιαζε. Σταματάει ο πρώτος πελάτης και λέει “θέλω να πάμε και οι 3”. Μου λέει “ακολούθα με”, πήγαμε στο σπίτι της, τελειώσαμε και επιστρέψαμε».

Όπως περιέγραψε, εκείνη τη στιγμή δεν την ενδιέφερε τόσο η εργασία όσο η εμπειρία του να βρίσκεται στον δρόμο και να αποκτά την επιβεβαίωση που αναζητούσε.

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«Εγώ περιμένω πώς και πώς να τελειώσουμε για να βγω στον δρόμο να κάνω τα δικά μου. Ίσως ήταν ανάγκη να πάρω αυτή την επιβεβαίωση».

Σήμερα, όπως είπε, εξακολουθεί να επιστρέφει στη Συγγρού, τόσο λόγω της συνήθειας όσο και επειδή η διαδρομή της μέχρι εκεί δεν ήταν εύκολη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν άρχισε να κάνει αισθητικές παρεμβάσεις και άλλαξε η αντιμετώπιση που δεχόταν από τις υπόλοιπες γυναίκες στον χώρο.

«Πηγαίνω στη Συγγρού για τη συνήθεια γιατί εγώ το πάλεψα πάρα πολύ, ήταν αντίξοες οι συνθήκες, δεν ήταν εύκολο. Όταν έκανα τις πρώτες πλαστικές επεμβάσεις άρχισε να αγριεύει το κλίμα εναντίον μου. Πραγματικό κοτέτσι και είναι επιεικής ο όρος, άρχισαν να αγριεύουν. Δεν είναι θέμα ποσότητας αλλά το πώς δουλεύεις. Είχα αυξημένο τιμοκατάλογο γιατί έκανα πολλές επενδύσεις πάνω μου. Ήθελα να περιορίσω το κοινό που θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον χρόνο μαζί μου. Υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν απλώς να μου μιλήσουν γιατί για την εμφάνιση δεν υπήρχε αμφιβολία».

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Η ίδια συμπλήρωσε, αναφερόμενη στους άνδρες που συναντούσε στη λεωφόρο: «Οι άνδρες και μια κατσίκα με φούστα να τους βγάλεις στη Συγγρού θα την πάρουν και αυτή».

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Οι γονείς της θέλουν να σταματήσει – «Έχουν δίκιο»

Ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της συνέντευξης ήταν όταν αναφέρθηκε στην οικογένειά της και στην επιθυμία των γονιών της να απομακρυνθεί από τη δουλειά στον δρόμο. Όπως είπε, εκείνοι ανησυχούν για την ασφάλειά της, καθώς έχουν υπάρξει περιστατικά που την έχουν φέρει αντιμέτωπη με κινδύνους.

«Θέλουν να σταματήσω και να μου πληρώνουν όλα τα έξοδά μου γιατί αγχώνονται. Γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά και τα σκηνικά. Είναι αρκετά τα σκηνικά που βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Απλά δεν μπορούσαν να μου επιβάλουν να μην βγω από το σπίτι».

Η Νάνσυ συγκινήθηκε όταν μίλησε για τις καθημερινές προειδοποιήσεις των γονιών της και παραδέχτηκε πως, παρά τη δυσκολία της να το αποδεχτεί, καταλαβαίνει τους φόβους τους.

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«Αυτό το “παιδί μου πρόσεχε το ακούω κάθε μέρα, στεναχωριέμαι, δεν θέλω να τους δείχνω ότι έχουν δίκιο γιατί έχουν δίκιο. Θυμάμαι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με μια φίλη που βγαίναμε εκεί κοντά. Ήταν ένα Σάββατο που έφυγα νωρίς γιατί βαρέθηκα. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητό της την περίμενε ένας με μαχαίρι που τη μαχαίρωσε πολλές φορές και ο δρόμος γέμισε με αίματα».

Η ίδια περιέγραψε τη σεξεργασία ως έναν δρόμο από τον οποίο θεωρεί δύσκολο να απομακρυνθεί κάποιος, ακόμη κι αν δοκιμάσει άλλες επαγγελματικές επιλογές. Μίλησε για τις προσπάθειές της να ασχοληθεί με επιχειρηματικές δραστηριότητες και με σπουδές στο μακιγιάζ, αλλά και για το πώς, σύμφωνα με την εμπειρία της, επιστρέφει τελικά στον δρόμο.

«Η δουλειά αυτή αν βγεις και μάθεις έτσι είναι μονόδρομος. Έχω υπάρξει επιχειρηματίας, έχω επιχειρήσει και σπουδές σε μακιγιάζ αλλά ό,τι και να σου συμβεί θα επιστρέψεις στον δρόμο. Δεν είναι όπως το φαντάζεται ο κόσμος ότι περνάνε ηλικιωμένοι ή βρωμιάρηδες, περνάει όλος ο κόσμος. Συνήθως είναι από 25 έως 35 το πιο σύνηθες. Τότε που ήμουν άφτιαχτη έτυχε να μου ζητάνε κάποιοι κούκλοι και εγώ σκεφτόμουν το ζητάει από μένα, σοβαρά;»

Οι πλαστικές επεμβάσεις και η εικόνα που ήθελε να αποκτήσει

Η Νάνσυ αναφέρθηκε εκτενώς και στις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, περιγράφοντας την πρώτη επέμβαση στο στήθος και στη μύτη, τις ενέσιμες παρεμβάσεις στο πρόσωπο, αλλά και τις χειρουργικές αλλαγές στους γλουτούς.

Όπως είπε, η πρώτη της επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των γονιών της, ενώ θυμάται έντονα τον πόνο που ένιωσε μετά την επέμβαση στο στήθος.

«Ξεκίνησα με το πρώτο στήθος μαζί με τη μύτη στο ίδιο χειρουργείο, ήταν οι γονείς μου μαζί. Είχα πολύ πόνο στο στήθος γιατί είχαν μπει δύο προθέσεις σιλικόνης δυνατές είχα αφόρητους πόνους όταν έφυγε η νάρκωση. Η πρώτη επέμβαση στήθους για κάθε διεμφυλική γυναίκα είναι σαν πεθαίνεις και να ξαναγεννιέσαι. Μετά άρχισα να πειράζω το πρόσωπο με ενέσιμα που δεν μου έφταναν. Τα έσπασα όλα, τα τρόχισα όλα, πρόσθεσα πράγματα στα ζυγωματικά, ξύθηκαν όλα, πιγούνια και μπήκαν σιλικόνες για να έχουν σχήμα. Μετά πέρασα στους γλουτούς που είχα ένα πολύ αποτυχημένο χειρουργείο. Δεν μετανιώνω τίποτα και ποτέ. Έλεγα όσες φορές και αν χρειαστεί. Μετά το αποτυχημένο χειρουργείο έκανα 8 χειρουργεία με τοπική μέσα στον χρόνο. Δεν τελειώνουν αυτά. Για μένα τα ναρκωτικά μου και το εθισμός μου είναι αυτό: οι πλαστικές επεμβάσεις, ο εαυτός μου, τα ψώνια. Αυτά με ικανοποιούν».

Οι αντιδράσεις των συγγενών και η προσωπική της ζωή

Η Νάνσυ αποκάλυψε ακόμη ότι έχει δεχτεί αντιδράσεις από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία, όπως είπε, θεωρούν πως η επαγγελματική της επιλογή εκθέτει την οικογένεια.

«Μου έκαναν τρομερό θέμα μέσω των γονιών μου. Ότι και καλά θα ντροπιάσω το σόι, λες και οι δουλειές της ημέρας είναι πάρα πολύ καθαρές. Αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι στο σεξ, θα επικρατούσε το απόλυτο χάος».

Όταν ρωτήθηκε για την ερωτική της ζωή και το ενδεχόμενο να έχει ερωτευτεί κάποιον άνδρα, η απάντησή της ήταν πως δεν βλέπει τους πελάτες της με αυτόν τον τρόπο και δεν αναζητά μια σχέση που θα την τοποθετεί σε ρόλο βασίλισσας, καθώς θεωρεί ότι είναι ήδη αυτό που θέλει να είναι.

«Όλοι οι άνδρες πελάτες είναι, το 90%. Μια φορά πελάτης, πάντα πελάτης. Δεν θέλω κάποιος να με κάνει βασίλισσα, είμαι βασίλισσα. Τους ακούω και λέω τελείωνε να πάμε στις δουλειές μας. Πώς ικανοποιείσαι; Επί πληρωμή με κάποιον που θα μου αρέσει. Εμείς τρεφόμαστε από αυτό, γι’ αυτό και βλέπεις πολύ μεγάλες να εργάζονται. Αν μας το κόψεις αυτό, είναι σαν να μας κόψεις το οξυγόνο. Έρχονται στιγμές που λες δεν θέλω να το δω αυτό ξανά μπροστά μου με τους ανώμαλους και τις άλλες αλλά την επόμενη ημέρα μου περνάει και λέω θα ξαναβγώ».

Στο τέλος της συνέντευξης, επέστρεψε στους γονείς της, περιγράφοντας την καθημερινή επικοινωνία μαζί τους και την αγωνία που αισθάνεται πως τους προκαλεί. Όπως είπε, η μητέρα της περιμένει κάθε βράδυ ένα μήνυμα για να ξέρει ότι είναι ασφαλής, ενώ η ίδια σκέφτεται συχνά πώς θα αντιδρούσαν αν συνέβαινε κάτι σοβαρό.

«Αν δεν στείλω μήνυμα στη μαμά πριν κοιμηθώ ότι πέφτει για ύπνο, το πρωί μπορεί και να τους βρω μέσα στο σπίτι μου γιατί αγχώνονται, νιώθουν ότι εκτίθεμαι σε μεγάλο κίνδυνο κι εγώ στεναχωριέμαι για αυτούς γιατί σκέφτομαι αν πάθω κάτι κα τους καλέσουν από ένα νοσοκομείο πώς θα αντιδράσουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν για μένα».

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