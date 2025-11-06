Η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ζήτησε σήμερα (6/11) από την Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά την ποινική δίωξη στον σημερινό αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια στην Μεσόγειο, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2023, στο οποίο πνίγηκαν εκατοντάδες μετανάστες ανοιχτά της Πύλου, με τις ελληνικές αρχές να έχουν αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε δική τους υπαιτιότητα στον χειρισμό της υπόθεσης.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Αντεισαγγελέας ζήτησε μεταξύ άλλων την δίωξη ακόμα τριών ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού, που την ημέρα του ναυαγίου είχαν επιτελική θέση στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης και που συμμετείχαν στις συσκέψεις, καθώς και στις τελικές αποφάσεις.

Μάλιστα, ο αρχηγός του Λιμενικού είχε επίσης επιτελική θέση στο σώμα την ημέρα του ναυαγίου καθώς ήταν διευθυντής στον Κλάδο Ασφαλείας και Αστυνόμευσης του Λιμενικού Σώματος. Συνολικά, οι τέσσερις ανώτεροι αξιωματικοί διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων η οποία προκάλεσε θάνατο.

Το χρονικό του ναυαγίου της Πύλου

Στις 14 Ιουνίου 2023, το ναυάγιο ενός υπερφορτωμένου με μετανάστες αλιευτικό σκάφος, σε διεθνή ύδατα, συγκλόνισε όλη την Ευρώπη. Τότε, ένα σκάφος του Λιμενικού παρακολουθούσε το συγκεκριμένο σκάφος για 15 ώρες πριν αυτό ανατραπεί και βυθιστεί.

Το σκάφος με τους μετανάστες είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη για την Ιταλία με περίπου 750 επιβαίνοντες, ωστόσο μόνο οι 104 από αυτούς είναι γνωστό ότι επέζησαν.

Τον Μάιο, το ναυτοδικείο άσκησε κατηγορίες σε 17 αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος για κατηγορίες που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων: παρεμπόδιση μεταφοράς, πρόκληση ή βοήθεια στην πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε θανάσιμο κίνδυνο.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους επιζώντες και τα θύματα του ναυαγίου της Πύλου χαιρέτισαν την απόφαση και την παραπομπή της υπόθεσης σε κύρια ανάκριση για κακουργηματικές κατηγορίες.

Advertisement

Ωστόσο, υπέβαλαν προσφυγή ζητώντας την έναρξη ποινικής δίωξης και κατά τεσσάρων ακόμη αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος αρχηγού του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, λέγοντας ότι και αυτοί εμπλέκονταν στον χειρισμό του περιστατικού, όπως αναφέρει σχετικά το Reuters.

Ο εισαγγελέας έκανε δεκτή την προσφυγή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγορούμενων σε 21.

Τι σημαίνει η ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού



Ένα εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι εαν ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος θα παραμείνει στη θέση του, ιδιαίτερα από την στιγμή που ερευνάται η εμπλοκή του στην υπόθεση της Πύλου. Η αναβάθμισή του στη θέση του αρχηγού του Λιμενικού τον περασμένο Μάρτιο δημιούργησε «σκιές», αλλά και εντυπώσεις συγκάλυψης και περιφρόνησης της Δικαιοσύνης.

Advertisement

Τόσο ο ίδιος, όσο και επτά ακόμα ανώτατοι αξιωματικοί περιλαμβάνονταν στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος διαπίστωνε ενδείξεις ενοχής και ζητούσε τη διενέργεια ΕΔΕ εναντίον τους, ενώ ενημέρωνε την Εισαγγελία του Ναυτοδικείου για περαιτέρω ενέργειές της.

Με χωριστή διάταξη, η εισαγγελεας απάλλαξε τον σημερινό αρχηγό του Λιμενικού και τους άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς. Ωστόσο τον Ιούνιο οι δικηγόροι που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν προσφυγή στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο, ζητώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη και κατά των τεσσάρων, αίτημα που έκανε πλήρως δεκτό η Αντεισαγγελέας του Δικαστηρίου.

(Με πληροφορίες από Reuters, Dikastiko)

Advertisement