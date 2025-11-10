Ληστεία πραγματοποιήθηκε πριν απο μερικές εβδομάδες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι δράστες πήδηξαν την περίφραξη του καταστήματος και έκλεψαν εργαλεία κήπου, τρεις τηλεοράσεις, έναν φορητό υπολογιστή και έναν παπαγάλο.

Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ανθοπωλείο έγινε στόχος. Πριν από περίπου έναν μήνα, άγνωστος δράστης έσπασε με την πλάτη του τη βιτρίνα του καταστήματος, άρπαξε έναν φορητό υπολογιστή, όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη ληστεία, καθώς ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Μία υπόθεση που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί ο μόχθος μιας ζωής.