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Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς το βρέφος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα αμέσως μετά τη γέννησή του και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» διαπίστωσε τον θάνατο του βρέφους, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό της εγκυμοσύνης και τη στάση της μαίας που αποχώρησε από τον χώρο.

Η ιατροδικαστική εξέταση και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων αναμένεται να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να διαπιστώσουν αν υπήρξε εγκληματική αμέλεια.

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Τραγική κατάληξη είχε ένας τοκετός στο σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ένα νεογέννητο βρέφος έχασε τη ζωή του μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο τοκετός, αλλά και όσα συνέβησαν τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού.

Η μητέρα είχε επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι της οικογένειας, με φυσιολογικό τοκετό και παρουσία μαίας. Η γέννηση έγινε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αμέσως μετά τον τοκετό το νεογνό δεν ανέπνεε κανονικά, στοιχείο που αποτελεί πλέον βασικό αντικείμενο της έρευνας.

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Στη συνέχεια, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε σημάδια ζωής, ενώ η μητέρα το θήλασε κανονικά. Παρά τα παραπάνω, περίπου στις 6:00 το πρωί το νεογέννητο κατέληξε.

Το χρονικό της τραγωδίας και η επέμβαση της μαίας

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας καλούνται να διαλευκάνουν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό και να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή της γέννησης μέχρι τον θάνατο του βρέφους. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η μαία φέρεται να προσπάθησε να επαναφέρει το νεογνό εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί ασθενοφόρο για να μεταβεί στο σπίτι.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για να το κρατήσει στη ζωή. Παρά τις ενέργειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη στάση της μαίας μετά το τραγικό συμβάν. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η μαία φέρεται να αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας, παρά τον θάνατο του νεογνού.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνούν το ιατρικό ιστορικό της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παράγοντες αυξημένου κινδύνου. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν η κατάσταση της μητέρας ή της κύησης καθιστούσε αναγκαία τη διενέργεια του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα και όχι στο σπίτι.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι τόσο οι καταθέσεις των εμπλεκομένων όσο και η ιατροδικαστική εξέταση. Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου και να διευκρινίσουν εάν υπήρχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή εάν προηγήθηκε περιστατικό που θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποτραπεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις θανατηφόρας έκθεσης ή εγκληματικής αμέλειας. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια.