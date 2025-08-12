Ακόμη μία υπόθεση υπερχρέωσης από οδηγό ταξί έρχεται στη δημοσιότητα, προκαλώντας αντιδράσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επιβάτης φέρεται να πλήρωσε 90 ευρώ για τη διαδρομή Πειραιάς – Λεωφόρος Συγγρού.



Ο Θοδωρής Μάζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των οδηγών ταξί, ανέφερε πως οι αναφορές πελατών για υπερχρεώσεις είναι συχνές. Όπως είπε, αν διαπιστωθεί ότι κάποιος επιβάτης έχει εξαπατηθεί, μέρος του ποσού που κατέβαλε θα του επιστραφεί.



Σύμφωνα με τον κ. Μάζη, οι οδηγοί που προχωρούν σε τέτοιες πρακτικές συνήθως έχουν το ταξίμετρο κλειστό, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση της νομοθεσίας. Η τακτική αυτή, όπως σημείωσε, όχι μόνο παραπλανά τους επιβάτες, αλλά πλήττει και την εικόνα του κλάδου.