Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πλήρη διαλεύκανση του στυγερού διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, καθώς οι αρχές συγκεντρώνουν ώρα με την ώρα νέα κρίσιμα στοιχεία.

Σήμερα το μεσημέρι (17 Οκτωβρίου 2025) πέρασαν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του, προκειμένου να καταθέσουν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο ανιψιός θα εμφανιζόταν ενώπιον της ανακρίτριας για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το έγκλημα και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του από τον φερόμενο ως εκτελεστή.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος και η σύντροφός του κλήθηκαν ως μάρτυρες, προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις για τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο ανιψιός περίπου μισή ώρα μετά το φονικό, προς τον εργοδότη του ενός εκ των δύο 22χρονων που κατηγορούνται ως δράστες — με τον έναν εξ αυτών να θεωρείται ηθικός αυτουργός.

Η εμπλοκή της συντρόφου του έγκειται στο γεγονός ότι το τηλεφώνημα έγινε από το δικό της κινητό.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλέξει στοιχεία που φέρονται να διαψεύδουν τον ισχυρισμό του ανιψιού ότι ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του.

Παράλληλα, Γερμανός αστυνομικός που βρισκόταν στο κάμπινγκ τη νύχτα της δολοφονίας φέρεται να έχει αναφέρει στις Αρχές ότι είδε τον ανιψιό να κινείται προς το χώρο της ρεσεψιόν αμέσως μετά τη δολοφονία, σε χρόνο που δεν ήταν δυνατό να γνώριζε ότι οι δράστες είχαν φύγει.

Οι δύο 22χρονοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.