Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τέθηκε η διευθύντρια Γυμνασίου σε χωριό του νομού Σερρών, έπειτα από καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου που αφορά το σοβαρό περιστατικό με 13χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να είχε δεθεί και φιμωθεί μέσα στην τάξη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, φέρνοντας στο φως καταγγελίες για μακροχρόνια προβληματική συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.

Λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις, πατέρας μαθητή του σχολείου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι για πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς το περιστατικό ήταν «ζήτημα χρόνου».

Όπως ανέφερε, από το 2024 είχαν κατατεθεί καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της διευθύντριας τόσο προς τους μαθητές όσο και προς το προσωπικό του σχολείου, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πρόσφατο περιστατικό χειροδικίας, υποστηρίζοντας ότι η διευθύντρια χτύπησε συνάδελφό της με μπουνιά στο στήθος, επειδή δεν της επέτρεπε να μπει στην αίθουσα για να κάνει μάθημα.

Παράλληλα, κατήγγειλε συστηματική υποβάθμιση και προσβολές σε βάρος εκπαιδευτικών και της καθαρίστριας του σχολείου, γεγονός που, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση πολλών καθηγητών, ακόμη και μόνιμων που υπηρετούσαν στο χωριό.

Ο ίδιος περιέγραψε και συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, προκαλούσαν έντονη ανησυχία, αναφέροντας χαρακτηριστικά περιστατικά με αλλόκοτες δηλώσεις και πράξεις της διευθύντριας στους χώρους του σχολείου.

Για το περιστατικό με τον 13χρονο μαθητή, ο πατέρας έκανε λόγο για «ακραία πράξη» και «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν πολλές προειδοποιήσεις προς τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία, όπως είπε, «σφύριζε αδιάφορα».

Το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, ενώ η εκπαιδευτικός έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Σήμερα (26/1), μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω τους ένα περιστατικό που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τον έλεγχο και την αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης.