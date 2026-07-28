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Αποφάσισα, όπως έπρεπε, να εκδώσω τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Ακολούθησα όλη τη διαδικασία, όπως προβλέπεται. Ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr ,έκλεισα το ραντεβού μου, πλήρωσα το σχετικό παράβολο μέσω διαδικτύου και ενημερώθηκα ότι το μικρό ποσό υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούσε να καταβληθεί και μετρητά κατά την προσέλευσή μου. Πιο απλή διαδικασία δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει.

Δεν θα αναφέρω σε ποιο αστυνομικό τμήμα βρέθηκα. Οφείλω όμως να αναφέρω δύο ονόματα: τον Νικήτα και τον Βασίλη. Δύο νέοι αστυνομικοί που με επαγγελματισμό, ευγένεια, ταχύτητα και χαμόγελο εξυπηρετούσαν αδιάκοπα δεκάδες πολίτες. Η φωτογραφία βγήκε επιτόπου, όλα ολοκληρώθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και σε περίπου δεκαπέντε ημέρες, μόλις λάβω το σχετικό e-mail, θα επιστρέψω για να παραδώσω την παλιά ταυτότητα και να παραλάβω τη νέα.

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Ανήκω σε εκείνους που δεν παρασύρονται από τις θεωρίες συνωμοσίας που ακούγονται γύρω από τις νέες ταυτότητες. Δεν αξίζει να χαθεί ούτε λεπτό συζήτησης πάνω σε τέτοιες υπερβολές. Εκείνο όμως που μου έκανε πραγματικά εντύπωση ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Κοιτούσα τους δύο αστυνομικούς και σκεφτόμουν ότι πρόκειται για παιδιά περίπου 25 έως 30 ετών. Νέοι άνθρωποι, γεμάτοι ενέργεια, φυσική αντοχή και διάθεση για προσφορά. Και όμως, περνούν ολόκληρες βάρδιες καθηλωμένοι πίσω από ένα γραφείο, εκτελώντας μια διοικητική εργασία που, κατά τη δική μου άποψη, θα μπορούσε κάλλιστα να ανατεθεί σε αστυνομικούς μεγαλύτερης ηλικίας, κοντά στη συνταξιοδότηση, οι οποίοι ύστερα από δεκαετίες υπηρεσίας δικαιούνται και μια λιγότερο απαιτητική τοποθέτηση.

Αυτή είναι η προσωπική μου απορία και ταυτόχρονα η παράκλησή μου προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δεν αποδίδω σε εκείνον προσωπική ευθύνη για τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές επιλογές. Πιστεύω όμως ότι ο πολιτικός προϊστάμενος οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για το πώς γίνεται η κατανομή του προσωπικού.

Όταν η κοινωνία ζητά περισσότερη αστυνόμευση στις γειτονιές, περισσότερες περιπολίες, ταχύτερη αντιμετώπιση των διαρρήξεων, των κλοπών, της καθημερινής παραβατικότητας αλλά και της επικίνδυνης συμπεριφοράς στους δρόμους, είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς αν αξιοποιείται σωστά το ανθρώπινο δυναμικό.

Δεν υποτιμώ καθόλου τη σημασία της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων. Αντίθετα, διαπίστωσα ότι η υπηρεσία λειτουργεί υποδειγματικά. Όμως η εικόνα δύο νέων αστυνομικών πίσω από ένα γραφείο με έκανε να σκεφτώ ότι ίσως η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται μια διαφορετική φιλοσοφία στη στελέχωση των υπηρεσιών της. Οι πολίτες έχουν ανάγκη και από άψογη εξυπηρέτηση στα γκισέ, αλλά ακόμη περισσότερο έχουν ανάγκη να βλέπουν περισσότερους νέους αστυνομικούς εκεί όπου πραγματικά δοκιμάζεται καθημερινά η ασφάλειά τους: στους δρόμους, στις γειτονιές και δίπλα στον πολίτη.

Να το επαναλάβω με εκτίμηση στην εξαιρετική διαδικασία της έκδοσης των νέων τσυτοτήτων:

Η προσωπική μου παράκληση προς τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι να ζητήσει από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, να επανεξετάσει την κατανομή του προσωπικού. Νέοι αστυνομικοί, με δύναμη και αντοχές, θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αστυνόμευσης και όχι να είναι καθηλωμένοι σε διοικητικά γραφεία, όταν αυτές οι θέσεις θα μπορούσαν να καλύπτονται από στελέχη μεγαλύτερης ηλικίας, κοντά στη συνταξιοδότηση.»